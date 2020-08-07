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07 августа 2020 года 19:03

Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 7 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней на фоне падения спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне позитивной динамики практически всех активов (акций, облигаций, товарных фьючерсов) на глобальных рынках. Участники рынка задвинули на второй план негативные факторы, связанные с противостоянием США и Китая, а также с продолжающимся ростом числа инфицированных COVID-19. Покупки отмечались по всей длине кривой доходности, что привело к снижению процентных ставок среднесрочных и "длинных" выпусков евробондов РФ в среднем на 2-3 базисных пункта.

Во вторник активность покупателей на рынке российских еврооблигаций заметно выросла, что привело к снижению доходностей уже на 5-10 базисных пунктов. Инвесторы усилили покупки после публикации в США сильных макроэкономических данных. Кроме того, участник рынка сохраняли уверенность в том, что мировые центробанки продолжат обеспечивать рынки дешевой ликвидностью достаточно долгое время.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 53,6 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце поднялся до 50,9 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.

В середине недели рост котировок отечественных евробондов еще больше усилился, в частности, "длинные" бумаги с погашением в 2042-2047 годах за день подорожали в среднем на 2 процентных пункта, что транслировалось в снижение доходностей на 7-13 базисных пунктов.

Поддержку мировым рынкам оказывали ожидания принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что она, Шумер и глава администрации Белого дома Марк Медоуз провели "продуктивные" переговоры, но отметила, что ряд вопросов остаются нерешенными. Все стороны переговоров дали понять, что поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника, однако по-прежнему не могут договориться о надбавках к пособиям по безработице.

В свою очередь цены на нефть обновили пятимесячные максимумы вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Котировки российских еврооблигаций в четверг продолжили уверенно подрастать, хотя темпы повышения несколько снизились по сравнению с предыдущим днем. Ближе к вечеру на новых ценовых максимумах стали появляться отдельные продажи от тех участников рынка, кто посчитал достигнутые уровни слишком оптимистичными. Таким образом, к вечеру повышение котировок приостановилось, но все равно их дневные изменения в целом остались довольно заметными.

Поддержку мировым рынкам капитала и активизацию "спроса на риск" вызвали относительно мягкие заявления представителей Федрезерва США относительно дальнейшей монетарной политики, а также высокая валютная ликвидность на российском внутреннем рынке. Кроме того, отсутствие у Минфина РФ планов новых размещений валютных бумаг также играло на руку игрокам на повышение, чего нельзя сказать о секторе рублевых госбумаг, где, несмотря на внешний позитивный фон, заметного ценового роста не наблюдалось. Причина тому - объявленные планы Минфина по заметному наращиванию во втором полугодии объемов размещения ОФЗ.

Лишь в последний день недели ситуация на мировых рынках капитала ухудшилась, что негативно сказалось на динамике практически всех российских активов (акций, облигаций, курса рубля). Мировые рынки перешли к снижению из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем. Кроме того, инвесторы вновь обратили внимание на новости о продолжающемся росте числа заболеваний COVID-19 в мире.

Согласно данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в июле увеличилось на 1,763 млн. Темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн. Безработица в США в прошлом месяце опустилась до 10,2% с июньских 11,1%. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в июле на 1,6 млн и снижение безработицы до 10,5%. Темпы повышения занятости замедлились на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 во многих штатах США. Американский рынок труда вернул менее половины рабочих мест, потерянных в результате пандемии. В мае и июне число рабочих мест увеличилось на 7,5 млн благодаря тому, что многие штаты сняли ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса. Число занятых остается примерно на 13 млн ниже, чем было в феврале - за месяц до начала пандемии.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,76% и составила 114,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 23 базисных пункта и 7 августа составил 187 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 4,5% (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 2,96% годовых), с погашением в 2042 - на 4,64% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 35 пунктов и составил 219 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 4,13% (их доходность снизилась на 25 базисных пунктов и составила 2,95% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за пять дней на 1,17%, подорожав до 114,22% от номинала (доходность снизилась на 20 пунктов - до 2,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,84%, до 116,73% от номинала (их доходность снизилась на 17 пунктов и составила 1,71% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,19%, до 111,5% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 11 пунктов, составив 96 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, немного снизятся в рамках коррекции после бурного ралли начала августа, чему будет способствовать прогнозируемое ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках снизится из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также на фоне вновь возросшей напряженности в отношениях между США и Китаем. Кроме того, фиксации прибыли участниками рынка будет способствовать традиционное для августа снижение общей деловой активности.


Опубликовано: /Финмаркет/
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