Индекс Мосбиржи на следующей неделе может вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Отступление рынка акций от локальных максимумов на следующей неделе продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение от локальных максимумов, на ухудшении внешнего фона, - комментирует события дня Зварич. - Давление на российские бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44,5 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках сдерживала продажи на нашем рынке. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия четверга. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2977 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтерРАО и ВТБ, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались бумаги Распадской и "префы" Транснефти, прибавившие 2% и 1,4% соответственно".

Эксперт банка подчеркивает, что российский рынок с первой попытки не смог преодолеть отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин этого стал навес длинных позиций, по которым игроки предпочли зафиксировать прибыль после почти безоткатного роста с средины июля. "При этом в рамках предстоящей недели отступление от локальных максимумов может продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов", - полагает Зварич.