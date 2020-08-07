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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи на следующей неделе может вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
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07 августа 2020 года 18:46
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
Отступление рынка акций от локальных максимумов на следующей неделе продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение от локальных максимумов, на ухудшении внешнего фона, - комментирует события дня Зварич. - Давление на российские бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44,5 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках сдерживала продажи на нашем рынке. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия четверга. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2977 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтерРАО и ВТБ, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались бумаги Распадской и "префы" Транснефти, прибавившие 2% и 1,4% соответственно". Эксперт банка подчеркивает, что российский рынок с первой попытки не смог преодолеть отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин этого стал навес длинных позиций, по которым игроки предпочли зафиксировать прибыль после почти безоткатного роста с средины июля. "При этом в рамках предстоящей недели отступление от локальных максимумов может продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов", - полагает Зварич.
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07 августа 2020 года 19:35
Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро слабеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения к доллару. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе ощутимо вырос вслед за мировыми площадками, нефтью и золотом на фоне надежд на новые стимулирующие меры экономики США, индекс МосБиржи на фоне протестировал отметку 3000 пунктов (максимум с конца февраля), но удержать рубеж не смог из-за укрепления рубля и эскалации напряженности между США и Китаем. Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись в район $2090 за тройскую унцию. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:14
Москва. 7 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми площадками после недельного роста, давление оказала напряженность в отношениях США и Китая, а вышедшая вечером неплохая статистика Минтруда США за июль не вызвала ярко выраженной реакции рынков. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:03
Москва. 7 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней на фоне падения спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 августа 2020 года 17:50
Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб., говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Несмотря на снижение основных показателей, банк, по мнению эксперта, недооценен к аналогам и собственному... читать дальше
.07 августа 2020 года 16:48
"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе, хотя с начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация... читать дальше
.07 августа 2020 года 16:05
Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы в диапазоне 2970-3000 п., таким образом, его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,3-0,7%, отмечается в комментарии старшего риск-менеджера "Алго Капитала" Виталия Манжоса. "Сейчас рублевый индекс Мосбиржи нашел временную поддержку на подступах к... читать дальше
.07 августа 2020 года 15:45
Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем при открытии торгов, в условиях опережающего снижения к доллару. читать дальше
.07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:22
Бонды VEON не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:55
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:26
Среднесрочный взгляд аналитиков банка "Санкт-Петербург" на валютный курс остается негативным, ожидается ослабление до 75 руб./$, говорится в комментарии банка. "Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Рубль на текущей неделе немного укрепился, в отличие от прошлой недели, когда снижение ключевой ставки сделало... читать дальше
.07 августа 2020 года 12:47
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2 до $1,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
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