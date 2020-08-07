.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб. - "Фридом Финанс"
.
07 августа 2020 года 17:50
Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб. - "Фридом Финанс"
Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб., говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Несмотря на снижение основных показателей, банк, по мнению эксперта, недооценен к аналогам и собственному капиталу (0,3 Р/В без учета неголосующих акций) при отсутствии системных рисков его утраты и гарантиях поддержки со стороны контролирующего акционера. По итогам года прибыль ВТБ составит не менее 70 млрд руб. Достижение целевых показателей 2022 года по прибыли и размеру дивиденда возможно, но во многом будет зависеть от внешних факторов. "Котировки ВТБ ускорили снижение после публикации результатов за квартал, хотя, на наш взгляд, нельзя сказать, что именно отчетность стала негативным драйвером. Ухудшение результатов ожидалось, но их прогнозирование было сопряжено с высокой степенью неопределенности. Акции ВТБ начали снижение несколько дней назад на новости о сокращении доли дивидендов в прибыли до 10% (при этом планы по начислениям на обыкновенные акции пока неясны). Сегодня отрицательную динамику демонстрирует большинство ликвидных бумаг", - отмечает Ващенко. Прибыль группы сократилась до 4,1 млрд руб. при консенсусе 7 млрд. Это стало следствием увеличения резервов под обесценение на 127% кв/кв, до 68 млрд руб. Фактически половина всех ЧПД была направлена резервы ( Для сравнения, у Сбербанка на эти цели была выделена только треть чистых процентных доходов). По мнению аналитика "Фридом Финанс", последствия кризиса, пришедшегося на отчетный период, не были критическими для банка. Его активы сократились на 1,5% за квартал, но увеличились на 5,4% за полугодие. Объем кредитов повысился на 4,2% г/г. Обращает на себя внимание эксперта и устойчивость комиссионных доходов: они почти не изменились в поквартальном сопоставлении. Инвесторы сейчас смотрят на перспективы банковского сектора более консервативно, чем год-два назад. Снижение ключевой ставки напрямую влияет на доходность депозитов, и их объем постепенно снижается. Средства физлиц во втором квартале сократились на 2,6%. "Риска масштабного вывода клиентами банка своих средств со счетов нет, но и приток вкладов до конца года обещает быть очень слабым, если не нулевым, - полагает Ващенко. - Наиболее вероятен отток темпом 1,5-2,5% в квартал. Процентные доходы также будут подвержены рискам снижения ЧПМ и потерь на фоне кризиса. Поэтому банки фокусируются на других сегментах, которые обеспечивают генерацию комиссионного дохода, и с этим пока все в порядке. Без развития экосистем, консолидирующих различные сервисы, развитие невозможно. Можно ожидать роста инвестиций в собственные и сторонние проекты в сфере В2В и В2С для конкуренции с такими игроками, как Яндекс, Tинькофф Банк и другие".
.
07 августа 2020 года 19:35
Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро слабеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения к доллару. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе ощутимо вырос вслед за мировыми площадками, нефтью и золотом на фоне надежд на новые стимулирующие меры экономики США, индекс МосБиржи на фоне протестировал отметку 3000 пунктов (максимум с конца февраля), но удержать рубеж не смог из-за укрепления рубля и эскалации напряженности между США и Китаем. Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись в район $2090 за тройскую унцию. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:14
Москва. 7 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми площадками после недельного роста, давление оказала напряженность в отношениях США и Китая, а вышедшая вечером неплохая статистика Минтруда США за июль не вызвала ярко выраженной реакции рынков. читать дальше
.07 августа 2020 года 19:03
Москва. 7 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней на фоне падения спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 августа 2020 года 18:46
Отступление рынка акций от локальных максимумов на следующей неделе продолжится на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Российский фондовый рынок... читать дальше
.07 августа 2020 года 16:48
"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе, хотя с начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация... читать дальше
.07 августа 2020 года 16:05
Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы в диапазоне 2970-3000 п., таким образом, его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,3-0,7%, отмечается в комментарии старшего риск-менеджера "Алго Капитала" Виталия Манжоса. "Сейчас рублевый индекс Мосбиржи нашел временную поддержку на подступах к... читать дальше
.07 августа 2020 года 15:45
Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем при открытии торгов, в условиях опережающего снижения к доллару. читать дальше
.07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:22
Бонды VEON не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:55
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:26
Среднесрочный взгляд аналитиков банка "Санкт-Петербург" на валютный курс остается негативным, ожидается ослабление до 75 руб./$, говорится в комментарии банка. "Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Рубль на текущей неделе немного укрепился, в отличие от прошлой недели, когда снижение ключевой ставки сделало... читать дальше
.07 августа 2020 года 12:47
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2 до $1,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.