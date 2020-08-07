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07 августа 2020 года 16:48

"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе

"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе, хотя с начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация кризиса между Соединенными Штатами и Китаем позволила ценам на драгоценный металл укрепиться. FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, превзошел указанный нами целевой уровень и принес доходность в размере 18,2% за период с нашего последнего обновления рекомендации в мае. С начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса. Инструмент FinEx Gold ETF отслеживает динамику цен на золото, при этом торгуется на Московской бирже.

Инструмент такого рода является для российских инвесторов простым и удобным способом вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на золото, ведь, как известно, инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены с техническими сложностями и высокими издержками, а заявленный уровень расходов у данного ETF относительно невысок и составляет 0,45%, говорится в комментарии "ФИНАМа".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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