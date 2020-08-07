Рубль продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 7 августа. Доллар продолжает повышаться, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем при открытии торгов, в условиях опережающего снижения к доллару.

Курс доллара США составил 73,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,95 руб./EUR1, подешевев на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,01 копейки - до 79,6 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,79 копейки, до 73,6376 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,44 копейки, до 87,1722 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и развернулся вверх к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к мировым валютам, в том числе к евро, на фоне фиксации прибыли перед выходными днями после сильного падения в предыдущие дни, а также перед публикацией в США ключевого отчета по занятости.

Снижение интереса инвесторов к риску также связано с новой волной ухудшения отношений между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные против приложений из КНР WeChat и TikTok.

Согласно этим указам, по истечении 45 дней после даты их опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd. (владелец TikTok) и с компанией Tencent Holdings, связанной с WeChat.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением - WeChat", - говорится в заявлении Трампа.

Кроме того, Сенат США одобрил законопроект о запрете госслужащим пользоваться приложением TikTok. "Сегодня американский Сенат направил мощное послание компаниям, находящимся под контролем коммунистического Китая, таким как TikTok, которые обязались шпионить, красть и цензурировать любой контент, какой только пожелает Компартия Китая", - написал в своем Twitter, комментируя этот шаг, один из авторов законопроекта, сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

Помимо прочего, администрация Трампа намерена ужесточить условия проведения делистинга тех китайских компаний, акции которых торгуются в США, в случае невыполнения ими требований, касающиеся аудиторских проверок.

Это должно разрешить длительные споры по поводу неспособности американских регуляторов оценивать процесс аудиторской проверки китайских компаний, которые продают свои акции на рынке США, пишет The Wall Street Journal.

Сенат в мае одобрил законопроект, который обяжет китайские компании, не выполняющие требования, провести делистинг акций в Штатах в течение трех лет и найти новую биржу.

Новые инициативы администрации Белого дома предусматривают, что китайские компании, акции которых уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, должны будут выполнить требования к 2022 году. В противном случае им придется уйти с этих площадок.

Инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер стимулирования экономики США. Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

В пятницу министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле. Накануне ведомство сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в Германии в июне вырос на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). При этом, согласно пересмотренным данным, в мае показатель поднялся на 7,4%, а не на 7,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста промышленного производства в июне на 8,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Китайский экспорт в июле подскочил на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Это стало неожиданностью для аналитиков. По данным Trading Economics, они в среднем ожидали сокращения на 0,2%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Июльский подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев, он был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики и повышением спроса на фоне отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19 в США и Европе.

Импорт КНР снизился на 1,4%. При этом эксперты прогнозировали рост на 1%.

Дополнительное давление на валюты emerging markets оказывает валютный кризис в Турции, усилившийся на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 в стране, в результате которого лира второй день подряд продолжает обновлять локальные минимумы к доллару.

"Возобновление умеренно негативной динамики рубля стоит связывать с общими тенденциями на рынке ЕМ валют, реагировавших на полноценный обвал турецкой лиры (в борьбе за стабильность курса валюты турецкий ЦБ предпочел продажи валюты через госбанки и ограничил доступ нерезидентов к ликвидности в лирах и своп-операциям). Утренние потери российской валюты были сопоставимы со вчерашними, поскольку падали все ЕМ конкуренты в условиях дальнейшего ухудшения внешнего фона. Локально активность экспортеров вчера была крайне незначительной, поэтому рубль оставался и продолжит оставаться под влиянием глобальных новостей. Впереди выходные. Поэтому пара "доллар-рубль" в пятницу вполне может закрепиться в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Похоже, что в настоящий момент ситуация на валютном рынке Турции снова стала важным фактором для российской валюты. Интересно, что валютный кризис в Турции также наблюдался в августе 2018 года, спровоцировав существенное давление на валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль, который тогда и так подешевел из-за угроз санкций против России со стороны США. При этом против рубля будет играть настороженность инвесторов ввиду геополитических рисков перед выходными, если учитывать выборы президента Белоруссии в это воскресенье, 9 августа", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после того, как накануне они прервали четырехдневный рост. Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,04% - до $44,62 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,24%, до $41,43 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с распространением коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в мире за истекшие сутки выросло почти на 336,5 тыс. и превысило 19 млн. Днем ранее прирост выявленных случаев составил около 273 тыс.

Китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно повлияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

"Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который ранее опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд рублей за месяц, или 3,1 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше, чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса это ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 5 августа продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил также 5,7 млрд рублей, 3 августа - 5,8 млрд рублей.

На прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали незначительные разнонаправленные изменения в пятницу по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 4,62% годовых.