Julius Baer ждет дальнейшего ослабления фунта стерлингов в краткосрочной перспективе

Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer.

"Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными базовую ставку и целевой уровень закупок активов, - напоминает экономист банка Дэвид Мейер. - Больший интерес вызвала его оценка последствий коронакризиса, при этом глава Банка Англии звучал довольно оптимистично, отметив, что спад оказался ниже ожиданий, а рост потребительских расходов в мае опередил прогнозы банка. Если раньше регулятор ожидал, что экономика Великобритании сократится на 14% в 2020 году, то теперь прогноз указывает на спад на 9,5%, что ближе к нашему собственному прогнозу (-9,1%). Тем не менее, Банк Англии ожидает медленного восстановления после первоначального отскока в третьем квартале".

Эксперты Julius Baer полагают, что в ноябре Банк Англии с большой вероятностью расширит программу закупки активов на 100 млрд фунтов стерлингов, так как к концу года программа будет приближаться к текущему целевому уровню и приближается довольно разрушительный Brexit. Денежно-кредитная политика, за исключением неожиданных действий регулятора, таких как введение отрицательных процентных ставок, которое обсуждается на рынках, не будет основным драйвером для фунта стерлингов в ближайшие месяцы.

"Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе дальнейшее ослабление фунта стерлингов вызовут скорее политические события. Окончание переходного периода для Brexit приближается, и стороны, похоже, еще далеки от заключения торговой сделки, чтобы предотвратить жесткий Brexit с возвратом к стандартам ВТО в сфере торговли. Обещания уменьшить торговые трения за счет упрощенного пограничного контроля и инвестиций в пограничную инфраструктуру после Brexit вряд ли предотвратят дальнейшее снижение курса фунта стерлингов", - прогнозирует Дэвид Мейер.