Райффайзенбанк не считает привлекательными для покупки бонды VEON

Бонды VEON не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST). Бумаги VEON, по нашему мнению, не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой) мы по-прежнему рекомендуем бонды POGLN 22 в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота", - отмечают аналитики банка Сергей Либин и Денис Порывай.