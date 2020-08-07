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07 августа 2020 года 13:55
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго"
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей прибыли в 1-м полугодии на фоне снижения спроса на электричество и тепло вследствие теплой зимы и карантина, отмечает Малых. Прибыль акционеров сократилась на 48% г/г, EBITDA - на 21%. Реализация электроэнергии снизилась на 13,5% г/г, тепла – на 6,6%. Выручка составила 93 млрд руб., что на 10,5% ниже прошлого года. Результаты были также обусловлены неблагоприятной динамикой спотовых цен (-9,4% г/г). Из хорошего эксперт отметила, что продажи рентабельной мощности повысились на 2,3% за счет вступления двух объектов ДПМ в период повышенных выплат. "Кризис затронул операторов ТЭС в большей степени, чем остальную отрасль, но результаты можно считать приемлемыми с учетом проблем 1-го полугодия, - считает аналитик "ФИНАМа". - Во втором полугодии поддержку окажут восстановление энергопотребления, рост спотовых цен и увеличение загрузки ТЭС. По итогам года прогнозируется прибыль около 9,5 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним результатом, когда компания отразила обесценение основных средств на сумму почти 9 млрд руб. Подобные списания сложно спрогнозировать, но при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, что сейчас означает доходность 5,6%. Финансовый отчет и ожидания соответствуют нашей рекомендации "держать"".
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07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
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.07 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Рубль на текущей неделе немного укрепился, в отличие от прошлой недели, когда снижение ключевой ставки сделало... читать дальше
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.07 августа 2020 года 12:23
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.07 августа 2020 года 11:58
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.07 августа 2020 года 11:49
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.07 августа 2020 года 11:35
Российские суверенные евробонды завершат столь успешную для себя неделю в рамках бокового тренда, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". "Несмотря на неоднозначные настроения мировых инвесторов, возобновивших покупки защитных активов, падение доходностей большинства суверенных выпусков ЕМ в... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:23
(добавлены 3-4-й абзацы) Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с c "покупать" до... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:05
Динамика движения капитала на EM остается прежней: акции в минусе, бонды в небольшом, но стабильном плюсе - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Долговые рынки EM (развивающиеся рынки) продолжают получать небольшой, но стабильный приток капитала от глобальных инвесторов, тогда как в акциях по-прежнему преобладает отток. Динамика движения капитала указывает на нейтральное отношение инвесторов к EM,... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:51
Занятость в США за июль остается в центре внимания инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. "Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:32
Попытки инвесторов зафиксировать прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. - Промсвязьбанк
Попытки инвесторов зафиксировать в пятницу прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб - стоимость нефти марки Brent... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:30
Москва. 7 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и вслед за дешевеющей нефтью. читать дальше
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