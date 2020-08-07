"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей прибыли в 1-м полугодии на фоне снижения спроса на электричество и тепло вследствие теплой зимы и карантина, отмечает Малых. Прибыль акционеров сократилась на 48% г/г, EBITDA - на 21%. Реализация электроэнергии снизилась на 13,5% г/г, тепла – на 6,6%. Выручка составила 93 млрд руб., что на 10,5% ниже прошлого года. Результаты были также обусловлены неблагоприятной динамикой спотовых цен (-9,4% г/г). Из хорошего эксперт отметила, что продажи рентабельной мощности повысились на 2,3% за счет вступления двух объектов ДПМ в период повышенных выплат.

"Кризис затронул операторов ТЭС в большей степени, чем остальную отрасль, но результаты можно считать приемлемыми с учетом проблем 1-го полугодия, - считает аналитик "ФИНАМа". - Во втором полугодии поддержку окажут восстановление энергопотребления, рост спотовых цен и увеличение загрузки ТЭС. По итогам года прогнозируется прибыль около 9,5 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним результатом, когда компания отразила обесценение основных средств на сумму почти 9 млрд руб. Подобные списания сложно спрогнозировать, но при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, что сейчас означает доходность 5,6%. Финансовый отчет и ожидания соответствуют нашей рекомендации "держать"".