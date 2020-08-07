Ожидается ослабление рубля до 75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Среднесрочный взгляд аналитиков банка "Санкт-Петербург" на валютный курс остается негативным, ожидается ослабление до 75 руб./$, говорится в комментарии банка.

"Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который ранее опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$", - отмечают эксперты банка.