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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ожидается ослабление рубля до 75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
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07 августа 2020 года 13:26
Ожидается ослабление рубля до 75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Среднесрочный взгляд аналитиков банка "Санкт-Петербург" на валютный курс остается негативным, ожидается ослабление до 75 руб./$, говорится в комментарии банка. "Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, с сегодняшнего дня рубль ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который ранее опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$", - отмечают эксперты банка.
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07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:22
Бонды VEON не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:55
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей... читать дальше
.07 августа 2020 года 13:05
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Рубль на текущей неделе немного укрепился, в отличие от прошлой недели, когда снижение ключевой ставки сделало... читать дальше
.07 августа 2020 года 12:47
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2 до $1,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 августа 2020 года 12:23
Рубль в пятницу вполне может закрепиться в диапазоне 73,50-74,00/USD, оставаясь под влиянием глобальных новостей, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Возобновление умеренно-негативной динамики рубля (-0.5% за день) стоит связывать с общими тенденциями на рынке... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:58
Утром в пятницу рубль просел на 0,4% из-за неблагоприятного внешнего фона и, вероятно, в течение дня достигнет 74 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что в настоящий момент ситуация на валютном рынке Турции снова стала... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:49
Москва. 7 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где инвесторы ожидают отчета Минтруда США за июль; подросли бумаги Сбербанка после выхода неплохого отчета за июль, бумаги "Ростелекома" обновили максимум с мая 2016 года. читать дальше
.07 августа 2020 года 11:35
Российские суверенные евробонды завершат столь успешную для себя неделю в рамках бокового тренда, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". "Несмотря на неоднозначные настроения мировых инвесторов, возобновивших покупки защитных активов, падение доходностей большинства суверенных выпусков ЕМ в... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:23
(добавлены 3-4-й абзацы) Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с c "покупать" до... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:05
Динамика движения капитала на EM остается прежней: акции в минусе, бонды в небольшом, но стабильном плюсе - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Долговые рынки EM (развивающиеся рынки) продолжают получать небольшой, но стабильный приток капитала от глобальных инвесторов, тогда как в акциях по-прежнему преобладает отток. Динамика движения капитала указывает на нейтральное отношение инвесторов к EM,... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:51
Занятость в США за июль остается в центре внимания инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. "Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:32
Попытки инвесторов зафиксировать прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. - Промсвязьбанк
Попытки инвесторов зафиксировать в пятницу прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб - стоимость нефти марки Brent... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:30
Москва. 7 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и вслед за дешевеющей нефтью. читать дальше
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