Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. - УБРиР

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Рубль на текущей неделе немного укрепился, в отличие от прошлой недели, когда снижение ключевой ставки сделало российскую валюту менее привлекательной для инвесторов, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - На рубль в первую очередь влияет цена на нефть, которая выросла до 5-месячного максимума: сейчас нефть марки Brent торгуется выше 45 долларов за баррель. Также на стороне рубля выступает слабеющий доллар, который дешевеет относительно мировых валют. При этом серьезного укрепления рубля мы не ждем: на российскую валюту продолжает негативно влиять отток средств инвесторов, снижение экспорта российской нефти, а также запланированное в августе сокращение продаж валюты Центральным банком России почти вдвое".

Рынки на этой неделе накрыла волна негатива на фоне очередного витка "торговых войн" между США и Китаем, напоминает эксперт банка. Накануне американский президент Дональд Трамп запретил транзакции в США китайским технологическим гигантам Tencent, которому принадлежит мессенджер WeChat, а также владельцу TikTok - компании ByteDance. Приложения также будут удалены с местных цифровых платформ. Запрет вступит в силу через 45 дней, но уже сейчас рынки с опаской ждут ответной реакции Пекина.