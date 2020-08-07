Рубль в пятницу вполне может закрепиться в диапазоне 73,50-74,00/USD - РФПИ

Рубль в пятницу вполне может закрепиться в диапазоне 73,50-74,00/USD, оставаясь под влиянием глобальных новостей, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Возобновление умеренно-негативной динамики рубля (-0.5% за день) стоит связывать с общими тенденциями на рынке ЕМ валют, реагировавшими на полноценный обвал турецкой лиры (в борьбе за стабильность курса валюты турецкий ЦБ предпочел продажи валюты через госбанки и ограничил доступ нерезидентов к ликвидности в лирах и своп-операциям). В пятницу с утра потери российской валюты сопоставимы со вчерашними, поскольку падают все ЕМ конкуренты в условиях дальнейшего ухудшения внешнего фона. Локально, активность экспортеров вчера была крайне незначительной, поэтому рубль оставался и продолжит оставаться под влиянием глобальных новостей. Впереди выходные. Поэтому рубль в пятницу вполне может закрепиться в диапазоне 73,50-74,00/USD".