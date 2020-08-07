Рынок акций РФ утром консолидируется, подросли Ростелеком и Сбербанк на отчете

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где инвесторы ожидают отчета Минтруда США за июль; подросли бумаги Сбербанка после выхода неплохого отчета за июль, бумаги "Ростелекома" обновили максимум с мая 2016 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2991,43 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1281,6 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 73,54 рубля (+0,25 рубля), золото стоит $2073,2 за унцию (+0,2%).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+2,4% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Сбербанк в июле получил 65,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 75,5 млрд руб. годом ранее и 62,3 млрд руб. в июне.

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

ВТБ во II квартале получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что оказалось хуже прогноза. ВТБ планирует выплатить 6,3 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет в рамках передачи активов Промсвязьбанку (MOEX: PSKB).

Менеджмент ВТБ на наблюдательном совете в августе будет рекомендовать выплату дивидендов в размере 10% от чистой прибыли банка за прошлый год, или 20,12 млрд рублей, распределение будет происходить на все типы акций пропорционально принципу равной доходности, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По словам аналитика компании "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, поддержку американскому рынку акций накануне оказали данные по первичным заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда отчитается о состоянии рынка труда США за июль. Согласно ожиданиям, за прошедший месяц в экономику добавилось 1,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 10,6% с 11,1% в июне.

Представители Демократической и Республиканской партий продолжат переговоры относительно размера дополнительных выплат гражданам. Окончательного консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто.

В целом новостных поводов на ближайшие несколько недель будет достаточно: продолжается обсуждение выплат американским гражданам, а на середину августа запланировано возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Большинство участников рынка склонны полагать, что насыщенный новостной фон будет способствовать продолжению роста индексов, отмечает Шишкина.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, без поддержки внешнего фона собственных сил у российского рынка акций для роста не хватает. Ситуация пока складывается неопределенной: с одной стороны, желание зафиксировать прибыль увеличивается в условиях окончания недели, с другой - нужно продолжать ликвидировать отставание от американского рынка, которому остался лишь небольшой шаг до исторических максимумов.

Наиболее перегретыми выглядят акции золотодобытчиков. На фоне забуксовавшего в росте золота можно ожидать фиксации прибыли по акциям "Полюса" и Polymetal (MOEX: POLY). Однако на просадках их спекулятивно стоит откупать, поскольку рост золота вряд ли завершился. Взгляд на акции Сбербанка остается позитивным, хотя после истории с ВТБ, который направит на дивиденды лишь 10% чистой прибыли, есть опасения, что правительство разрешит и Сбербанку не выплачивать акционерам половину прибыли. Именно на этих рисках акции Сбербанка приостановили движение к сопротивлению 240 руб.

Нефть Brent замерла около отметки $45 за баррель. Хорошая статистика среды по запасам в Штатах была быстро отыграна и импульс роста ценам на нефть задать так и не смогла. Если котировки вновь уйдут глубоко под отметку $45, за ними вниз двинутся и акции российской нефтянки, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, импульс к росту нефтяных котировок ослаб, цена Brent перешла к проторговке нижней границы диапазона $45-50 за баррель, в который вышла в среду в ожидании улучшения новостного фона. Накануне мировые рынки сбавили темпы роста, а Саудовская Аравия все-таки объявила ценовые ориентиры на сентябрьские поставки нефти потребителям, предложив для Европы скидки в размере до $1,9 за баррель на свою среднесернистую нефть к цене бенчмарка в Мексиканском заливе против небольших наценок в августе. В пятницу утром вышли в целом нейтральные для рынка нефти данные по внешней торговле КНР в июле, согласно которым страна увеличила импорт нефти в годовом выражении (+25% г/г), но несколько снизила поставки по сравнению с июнем (с 12,94 б/с до 12,1 млн б/с).

Некоторое охлаждение перегретых рынков на фоне затягивания запуска новых стимулов в США и рисков невыразительных данных по рынку труда в Штатах дают основания ожидать попыток инвесторов частично зафиксировать прибыль и по нефти, способных локально вернуть Brent ниже отметки $45 за баррель. В фокусе внимания вечером будет публикация свежих данных по буровым в США, от которых сильных сюрпризов не ожидается.

В США в четверг индексы выросли на 0,6-1% на фоне надежд на принятие новых стимулирующих экономических мер; Nasdaq (+1%) вырос по итогам седьмой сессии и, как отмечает MarketWatch, обновил рекорд в 32-й раз c начала года.

Помимо этого, Nasdaq прибавил 1000 пунктов всего за 40 торговых сессий, что является наиболее быстрым темпом его роста с 2000 года, когда индикатор поднялся с 4000 до 5000 пунктов за 49 торговых дней.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в 15:30 МСК министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE подросли на 0,1-0,2%, CAC 40 просел на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем и беспокойств о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах АТР.

Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайской соцсети WeChat. "Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

В Китае в пятницу вышла смешанная статистика по внешней торговле. Экспорт КНР в июле подскочил на 7,2% в годовом выражении, что превысило ожидания: по данным Trading Economics, эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 0,2%, а респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Июльский подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев и был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики и повышением спроса на фоне отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19 в США и Европе.

При этом импорт КНР снизился на 1,4%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 1%.

В Германии промпроизводство в июне выросло на 8,9% при прогнозах роста на 8,1%, объем экспорта подскочил на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальный прирост за всю историю наблюдений с августа 1990 года. Тем временем импорт Германии в июне вырос на 7% - максимум с мая 2010 года.

Нефть в пятницу пытается стабилизироваться, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,1 за баррель (+0,02% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $41,96 за баррель (+0,02% и -0,6% накануне).

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+39,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+28,2% и +14,5% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+13,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+11,7%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+10,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+9,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-29,2%, до 20,5 рубля; -34,2% "префы", до 18,56 рубля), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,4%).

Акции "Центрального телеграфа" подешевели из-за отсечки на "Мосбирже" крупных дивидендов компании за 2019 год с учетом расчетов "Т+2". Дивиденды компании составляют 11,83 рубля на акцию каждого вида. В общей сложности на выплату дивидендов будет направлено 2,5 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 10 августа 2020 года. Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% голосующих акций.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,94 млрд рублей (из них 1,135 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,484 млрд рублей - на бумаги "Полюса").