Внешний фон ослабляет рубль - Sberbank CIB

Утром в пятницу рубль просел на 0,4% из-за неблагоприятного внешнего фона и, вероятно, в течение дня достигнет 74 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Похоже, что в настоящий момент ситуация на валютном рынке Турции снова стала важным фактором для российской валюты, - отмечают аналитики банка. - Интересно, что аналогичная ситуация наблюдалась и в августе 2018 года, спровоцировав существенное давление на валюты развивающихся рынков. При этом против рубля будет играть настороженность инвесторов ввиду геополитических рисков перед выходными".

Сильным уровнем поддержки для котировок Брент, судя по всему, является отметка $44,9/барр. По оценкам Sberbank CIB, если в пятницу цены пробьют этот уровень, они могут опуститься до $44,4/барр. В пятницу в США выйдут июльские данные по рынку труда – аналитики Sberbank CIB полагают, что они будут хуже, чем ожидалось, и повлияют на восприятие рискованных активов. Впрочем, если республиканцы и демократы в Конгрессе США успеют договориться по пакету стимулирования экономики, котировки Брент могут подняться до $45,6/барр. с перспективой роста до $46,1/барр.

Доходность рублевых облигаций на фоне умеренного ослабления рубля в пятницу, по мнению аналитиков Sberbank CIB, не должна существенно измениться. Накануне доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ повысилась на 2-5 б. п.