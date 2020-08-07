Газпромбанк снизил рейтинг GDR TCS Group до "держать" в связи с ростом котировок

(добавлены 3-4-й абзацы)

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с c "покупать" до "держать". "Произошедший с марта скачок котировок ограничивает потенциал их роста в среднесрочной перспективе", - пишет Клапко.

Как отмечается в обзоре, эксперт повысил свой прогноз по чистой прибыли банка в 2020-2022 годах на 15-22%. "В 2020 году мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 30,3 млрд рублей - по нижней границе диапазона официального прогноза банка", - пишет он.

По мнению аналитика, в качестве долгосрочной инвестиции бумаги TCS все еще привлекательны, но в ближайшей перспективе значимых катализаторов роста котировок с текущих уровней эксперт не видит.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $24,48 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,25 за штуку.