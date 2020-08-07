Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на негативных сигналах с внешних рынков

Москва. 7 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и вслед за дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,58-73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,64 руб./$1 (+36 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,14 руб./EUR1 (+11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,1 копейки к уровню закрытия четверга, до 79,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,28 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 52,72 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков, связанных с новой волной ухудшения отношений между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные против приложений из КНР WeChat и TikTok.

Согласно этим указам, по истечении 45 дней после даты их опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd. (владелец TikTok - ИФ) и с компанией Tencent Holdings, связанной с WeChat.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в заявлении Трампа.

Инвесторы следят за обсуждением нового пакета мер стимулирования экономики США. Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

В пятницу министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном накануне.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после того, как накануне они прервали четырехдневный рост. Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,33 - до $44,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,36%, до $41,8 за баррель.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно повлияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.