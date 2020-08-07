Попытки инвесторов зафиксировать прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. - Промсвязьбанк

Попытки инвесторов зафиксировать в пятницу прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб - стоимость нефти марки Brent перешла к проторговке нижней границы диапазона 45-50 долл./барр., в который вышла в среду, в ожидании улучшения новостного фона, - комментирует Локтюхов. - Накануне мировые рынки сбавили темпы роста, а Саудовская Аравия все-таки объявила ценовые ориентиры на сентябрьские поставки нефти потребителям, предложив для Европы скидки в размере до 1,9 долл./барр. на свою среднесернистую нефть к цене бенчмарка в Мексиканском заливе против небольших наценок в августе. Сегодня утром вышли в целом нейтральные для рынка нефти данные по внешней торговле КНР в июле, согласно которым страна увеличила импорт нефти в годовом выражении (+25% г/г), но несколько снизила поставки по сравнению с июнем (с 12,94 до 12,1 млн барр./сутки)".

Некоторое охлаждение перегретых рынков на фоне затягивания запуска новых стимулов в США и рисков невыразительных данных по рынку труда в Штатах, про мнению эксперта банка, дают основания ожидать сегодня попыток инвесторов частично зафиксировать прибыль и по нефти, способных локально вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. В фокусе пятницы также будет публикация данных по буровым в США, от которой аналитик не ждет сильных сюрпризов.