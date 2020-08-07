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07 августа 2020 года 09:49

Недельный рост может цен на нефть может составить более 4%

Фондовый рынок США вырос на фоне надежд на новые экономические стимулы. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу за исключением Южной Кореи. Нефть дешевеет после снижения накануне, но ее недельный рост может составить более 4%, Brent - $44,91 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне надежд на принятие новых стимулирующих экономических мер.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам пятого дня торгов подряд. Nasdaq вырос по итогам седьмой сессии и, как отмечает MarketWatch, обновил рекорд в 32-й раз c начала года.

Помимо этого, Nasdaq прибавил 1000 пунктов всего за 40 торговых сессий, что является наиболее быстрым темпом его роста с 2000 года, когда индикатор поднялся с 4000 до 5000 пунктов за 49 торговых дней.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле.

В среду американский фондовый рынок вырос на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. (SPB: DIS) и надежд на вакцину от коронавируса. Индикатор Dow Jones прибавил 1,39%, S&P 500 - 0,64%. Значение Nasdaq увеличилось на 0,52%.

В четверг подрожали акции технологических компаний. Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) подскочили на 6,5%. Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 3,5%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 1,4%. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 1,6% и 0,6% соответственно.

"Есть несколько секторов, где дела обстоят хорошо. И они оставили позади остальной рынок", - отмечает главный директор по инвестициям Pence Wealth Management Драйден Пенс, которого цитирует CNBC.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подорожали на 3,8%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,3%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 0,9%.

В среду Трамп заявил, что поддерживает выделение дополнительной помощи авиакомпаниям. "Мы не можем потерять нашу транспортную систему", - сказал он.

Котировки Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросли на 4,1%, несмотря на то, что круизный оператор получил более существенный, чем ожидалось, убыток во втором квартале и сократил выручку на 99%, сильнее прогнозов, на фоне пандемии коронавируса.

Стоимость Papa John's International (SPB: PZZA) Inc. уменьшилась на 1,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли во втором квартале до $15,7 млн, или $0,48 на акцию, с $4,9 млн, или $0,15 на акцию. Выручка увеличилась до $460,6 млн с $399,6 млн, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали показатель на уровне $467 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 185,59 пункта (0,68%) - до 27387,05 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 21,39 пункта (0,64%) и составил 3349,17 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 109,67 пункта (1%) - до 11108,07 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем, повышается только южнокорейский рынок.

Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить новости о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах АТР, а также болезненных последствиях ограничений, введенных из-за пандемии, для экономик ряда стран, особенно в Юго-Восточной Азии, сообщает MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайской соцсети WeChat. "Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 37 больных в активной форме и 14 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны. Вне материковой части страны за сутки выявлено 96 новых случаев заболевания: 95 - в Гонконге, один - на Тайване.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

В число лидеров падения на торгах в Гонконге входят акции интернет-гиганта Tencent Holdings, которому принадлежит WeChat. Они подешевели более чем на 4%.

Кроме того, сильно снижается стоимость нефтяной компании PetroChina (-3,2%), а также производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,1%) и Sunny Optical Technology Group Co. (-2,8%).

Китайский экспорт в июле подскочил на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Это стало неожиданностью для аналитиков. По данным Trading Economics, они в среднем ожидали сокращения на 0,2%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Июльский подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев и был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики и повышением спроса на фоне отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19 в США и Европе.

Импорт КНР снизился на 1,4%. При этом эксперты прогнозировали рост на 1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК опустился на 0,6%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 0,6%, крупнейшей косметической компании страны Shiseido Co. - на 9,8%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 4,8%.

Между тем котировки акций Toyota Motor Corp. растут на 1,4%. Днем ранее автопроизводитель сообщил о резком снижении чистой прибыли в первом финансовом квартале на фоне падения продаж из-за пандемии. Тем не менее, результат существенно превзошел ожидания.

Чистая прибыль в апреле-июне упала на 74% - до 158,84 млрд иен ($1,5 млрд). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 66,73 млрд иен.

Производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. зафиксировал шестикратный рост чистой прибыли в первом финквартале на фоне повышенного спроса на видеоигры и игровые приставки в условиях самоизоляции - до 106,48 млрд иен ($1 млрд) против 16,6 млрд иен годом ранее. Цена акций компании увеличивается в пятницу на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:46 МСК увеличился на 0,4%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,5%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,2% и 2,8% соответственно.

Резервный банк Австралии в пятницу опубликовал ежеквартальный обзор, в котором в рамках базового сценария прогнозируется падение ВВП страны на 6% по итогам 2020 года. Безработица ожидается в районе 10% в конце этого года.

При этом ЦБ заявил, что экономические перспективы остаются весьма неопределенными.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после того, как накануне они прервали четырехдневный рост.

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в пятницу составляет $44,91 за баррель, что на $0,18 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,08 (0,2%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,19 (0,45%), до $41,76 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,24 (0,6%).

В четверг инвесторы оценивали данные по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Экономика США, по всей видимости, движется в правильном направлении, и это должно положительно повлиять на ожидания нефтяного спроса", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума, отмечает аналитик сырьевого рынка ING Уоррен Паттерсон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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