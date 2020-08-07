Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне надежд на принятие новых стимулирующих экономических мер. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам пятого дня торгов подряд. Nasdaq вырос по итогам седьмой сессии и обновил рекорд в 32-й раз c начала года. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. В пятницу министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем, повышается только южнокорейский рынок. Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить новости о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах азиатского региона, а также болезненных последствиях ограничений, введенных из-за пандемии, для экономик ряда стран, особенно в Юго-Восточной Азии. За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 37 больных в активной форме и 14 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны. Вне материковой части страны за сутки выявлено 96 новых случаев заболевания: 95 - в Гонконге, один - на Тайване.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,41%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,5%. И лишь южнокорейский индекс Kospi к 8:46 МСК увеличился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно снижаться в пятницу утром после того, как накануне они прервали четырехдневный рост. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $45,07 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,2%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,07%, до $41,92 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,6%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,807 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,777 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 августа не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 701,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,5%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,36%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-002Р-05" (-0,9%), "РЖД-19" (-0,43%) и "РЖД-28" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 65,95% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-293R на 659,517 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, и 25,88% выпуска серии ИОС_PRT_R-BLN-PERM-PRTF-5Y-001Р-294R на 517,559 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Оба выпуска гасятся в августе 2025 года. По каждому из выпусков предусмотрен один купон, ставка купона облигаций 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-40 в размере 7% годовых. "ТрансФин-М" разместил облигации серии БО-40 на сумму 500 млн рублей в августе 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 24 августа предстоит оферта.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" приобрело в рамках оферты 232,101 тыс. облигаций 4-й серии. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 7,7% выпуска. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в феврале 2012 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 5,7% годовых.