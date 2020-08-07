"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR TCS Group до "держать" и оценку на 18%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) на 18% - до $28 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $23,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,25 за штуку.