Рубль несколько ослабнет по отношению к доллару в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на старте торгов попытается подняться в район 73,5 рубля; сложившийся перед открытием торгов умеренно негативный внешний фон может послужить поводом для возобновления продаж, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

. "Поводом к продажам в национальной валюте может выступить коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра снижается, отступив в район 45 долларов за баррель, - подчеркивает эксперт банка. - Также давление на нее может оказать укрепление доллара США на международном валютном рынке, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам EM. В результате, в начале сессии рубль несколько ослабнет по отношению к доллару и отыграет часть потерь по отношению к евро. При этом пара доллар/рубль на старте торгов попытается подняться в район 73,5 рубля. В дальнейшем, американская валюта может перейти в консолидацию у достигнутых значений с попытками в ходе торгов развить успех. Отметим, что сегодня важным фактором для движения доллара станет публикация статистики по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. При этом в рамках дня ожидаем удержания американской валютой позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей".