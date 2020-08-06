Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков

Москва. 6 августа. Доллар и евро продолжают укрепляться на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,37 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,99 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,45 копейки - до 79,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики валют emerging markets. Уменьшение спроса на риск обусловлено как продолжающимся конфликтом между США и Китаем, так и отсутствием зримых подвижек в переговорах в Конгрессе США относительно новых мер стимулирования американской экономики.

Кроме того, валюты ЕМ реагируют на сильное падение турецкой лиры на фоне сообщений о росте числа заболевших COVID-19 в стране. В четверг лира дешевела почти на 4%, обновив локальные минимумы к доллару.

Как сообщает CNBC, республиканцы и демократы в среду не смогли договориться о новых стимулирующих мерах. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в интервью CNN, что президент США Дональд Трамп может собственным указом продлить надбавки к пособиям по безработице и мораторий на лишение имущества, если Конгресс не достигнет соглашения. По информации NBC и Politico, администрация президента США во вторник предложила продлить надбавки к пособиям по безработице в размере $400 в неделю до конца декабря.

Администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в Штатах, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпее.

Он добавил, что власти США также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США". Кроме того, по словам Помпео, ведется работа по "препятствию Huawei и другим опасным поставщикам совершать установку и обеспечивать доступ к загрузке" их приложений.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль завершает торги в минусе вместе с большинством валют на развивающихся рынках. "Падение валют EM в четверг возглавляла турецкая лира, терявшая к вечеру чуть более 3% и обновившая в течение дня кризисные максимумы мая текущего года и августа 2018 года. В свою очередь, CDS-спред Турции, отражающий страновую премию за риск, за последние дни поднялся до максимумов с конца мая текущего года, а доходности 10-летних гособлигаций Турции также подскочили до максимальных отметок за последние три месяца. Данная ситуация явно тревожила инвесторов и на остальных развивающихся рынках, что накладывало негативный отпечаток на все валюты EM, в том числе и рубль", - подчеркнул Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок возобновили повышение вечером в четверг после снижения в первой половине дня. Накануне они повышались до пятимесячных максимумов вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг поднялась на 0,95% - до $45,6 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,7%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,55%, до $42,42 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,2%.

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

"Рубль начинал день укреплением против доллара до 72,667 и евро до 86,30, но затем развернулся под внешним давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Ставки MosPrime составили 4,28% на день, 4,36% на неделю и 4,45% на месяц. Австралийский, новозеландский и канадский доллары теряли до 0,2% против доллара США. Индекс доллара вышел из минуса и прибавлял около 0,5%. Нефть также растеряла утренний плюс и торговалась в минусе. Соответственно, после бурного укрепления в предыдущие две сессии рубль подвергся технической коррекции на негативном внешнем фоне. Однако большинство факторов все же говорит о том, что укрепление возобновится в ближайшее время. У доллара пока нет никаких принципиальных возможностей для усиления своих позиций как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах", - полагает старший аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 августа на 24,09 копейки, до 73,0397 руб./$1, и уменьшил курс евро на 0,72 копейки, до 86,6178 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 9,84 копейки по отношению к среде и составил 73,2201 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24 копейки и составил 73,2528 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 968,041 млн, из которых $523,263 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 444,778 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 27,26 копейки, до 86,7912 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,71 копейки и составил 86,8495 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR340,274 млн, из которых EUR158,608 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR181,666 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 4 августа продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей.

На прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали незначительные разнонаправленные изменения в четверг по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 4,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых.