Консенсус-рекомендация для ADS VEON снизилась до "держать"

Консенсус-рекомендация для американских депозитарных акций (ADS) VEON, основанная на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, понизилась с "покупать" до "держать".

По данным базы "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены этих бумаг составляет $2,49 за штуку.

Текущая стоимость ADS VEON составляет порядка $1,7 за штуку.

Ранее в четверг 6 августа VEON опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2020 года по МСФО: консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга составила $1,89 млрд, что на 16,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, EBITDA упала на 18,7% - до $809 млн. Результаты оказались хуже ожиданий рынка. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне $1,94 млрд, EBITDA - $824 млн.