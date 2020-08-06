"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой период, что связано с производственными проблемами, а также падением продаж в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, Tyson Foods остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам. Более того, назначение нового СЕО (о чем стало известно наряду с публикацией финансовых результатов за минувший квартал), от которого ждут перемен и новшеств в компании, усиливает привлекательность бумаг Tyson Foods. С момента публикации нашего последнего материала (а именно с середины мая текущего года) бумаги Tyson Foods подорожали на 15,2%, и, на наш взгляд, потенциал их роста в долгосрочной перспективе сохраняется", - отмечает Малых.

Tyson Foods - американская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей свинины, говядины и курятины, рыночная капитализация которой в настоящий момент составляет порядка $23,72 млрд. Основана американским бизнесменом Джоном Тайсоном в 1935 году, а на сегодняшний день - лидер пищевой промышленности США.