Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер - "Открытие Брокер"

Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова..

"Индекс Мосбиржи к 15:15 снижался на 0,17% до 2987,64 п., а РТС корректировался на 1,01% до 1282,20 п., - констатирует эксперт. - В первой половине дня индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов. Однако внешний фон начал ухудшаться, что заметно снизило оптимизм покупателей. Нефть распрощалась с утренним приростом и уже пытается протестировать на прочность отметку $45 за баррель Brent. Потока позитивной статистики нет, а риторика в США указывает на дальнейшую конфронтацию с Китаем, да и для России вновь находятся обвинения в глобальной информационной пропаганде".

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 249 тыс. до 1,2 млн. Ожидалось около 1,41 млн заявок. Около 31,3 млн человек продолжают получать пособия по безработице. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3%. Оператор сети отелей Hilton Worldwide Holdings отчитался хуже ожиданий по убыткам, а также сообщает о падении выручки на 77% во II квартале. Производитель жёстких дисков Western Digital Corp. Неожиданно ухудшил свой прогноз на текущий финансовый год. В целом рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, полагает эксперт "Открытие Брокер".