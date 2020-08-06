Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на падении интереса к риску и слабеющей нефти

Москва. 6 августа. Доллар после небольшого утреннего снижения перешел к росту, евро ускорил повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и слабеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,92 руб./EUR1, подорожав на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,85 копейки - до 79,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 августа на 24,09 копейки, до 73,0397 руб./$1, и уменьшил курс евро на 0,72 копейки, до 86,6178 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль на дневных торгах развернулся вниз к доллару и ускорил снижение к евро. Ослабление интереса инвесторов к рисковым активам связано с продолжающимся конфликтом между США и Китаем, а также отсутствием зримых подвижек в переговорах в Конгрессе США относительно новых мер стимулирования американской экономики.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в Штатах. "Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что сомнительные китайские телекоммуникационные компании не предоставляли бы телекоммуникационные услуги между США и иностранными направлениями", - заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

Он подчеркнул, что Госдеп вместе с Минюстом США, Пентагоном и министерством внутренней безопасности "будет добиваться от Федеральной комиссии по связи отзыва и аннулирования разрешения для компании China Telecom (SPB: CHA) и еще трех китайских компаний на предоставление телекоммуникационных услуг из и в США".

Госсекретарь добавил, что власти США также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США". Кроме того, по словам Помпео, ведется работа по "препятствию Huawei и другим опасным поставщикам совершать установку и обеспечивать доступ к загрузке" их приложений.

Помпео добавил, что госдепартамент будет работать и над ограничением возможности "китайских поставщиков облачных услуг собирать, продавать и использовать огромное количество данных и конфиденциальной информации" в США. Глава Госдепа призвал все государства присоединиться к политике противостояния Китаю.

Трейдеры следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил во вторник, что ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года. При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.

Он также отметил, что Федрезерв готов к изменениям своих программ кредитования для обеспечения эффективного оказания поддержки экономике.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг министерство экономики страны. Это максимальный рост показателя за время ведения расчетов с 1970 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,1%, по данным Trading Economics. В мае заказы промпредприятий ФРГ выросли на 10,4% в помесячном выражении.

Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. На настроения инвесторов влияют новости о продолжающемся распространении коронавируса и опасения относительно восстановления спроса, пишет S&P Global Platts.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг опустилась на 0,04% - до $45,15 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,7%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,64%, до $41,92 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,2%.

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

"Российские активы продолжат следовать за настроениями на мировых площадках. Кроме того, рубль, начиная с пятницы, ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который сегодня опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд рублей за месяц, или 3,1 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса это ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Способность рубля корректироваться в обе стороны хорошо ложится на наш прогноз по национальной валюте на ближайшие кварталы: 71,5 руб./$1 на конец сентября и 70,0 руб./$1 на конец года. При этом на горизонте ближайших дней и недель мы не исключаем нового витка ослабления под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров)", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

ЦБ РФ 4 августа продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей.

На прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали незначительные разнонаправленные изменения в четверг по сравнению с прошлым торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 4,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,63% годовых.