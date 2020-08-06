Рубль с пятницы ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль с пятницы ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль, начиная с пятницы, ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который сегодня опубликовал план, согласно которому ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$", - прогнозируют эксперты банка.