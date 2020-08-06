"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, превзошел указанный нами целевой уровень и принес доходность в размере 18,2% за период с нашего последнего обновления рекомендации в мае. С начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%", - отмечают аналитики "ФИНАМа".

Инвесторы традиционно прибегают к золоту в периоды экономической нестабильности и геополитической напряженности, и в этом году с наступлением пандемии коронавируса защитные свойства драгоценного металла блеснули с новой силой. В условиях ультрамягкой монетарной политики центральных банков во главе с ФРС и ЕЦБ и рекордной величины госдолга США интерес инвесторов к золоту неудивителен, и в среднесрочной перспективе он, по мнению экспертов инвесткомпании, имеет шансы сохраниться.