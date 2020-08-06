"Быки" рынка акций разогрели индекс МосБиржи до 3000 пунктов и взяли тайм-аут, упал Аэрофлот

Москва. 6 августа. "Быки" рынка акций утром в четверг разогрели индекс МосБиржи до 3000 пунктов, после чего взяли тайм-аут на фоне выпускающей пар нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, где игроки выборочно фиксируют прибыль после ралли; упали акции "Аэрофлота" на новостях о размере допэмиссии бумаг.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2993,23 пункта (+0,02%, максимум сессии - 3004,83 пункта), индекс РТС - 1286,74 пункта (-0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 73,36 рубля (+0,48 рубля), золото стоит $2055,7 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2% и +1,4% "префы"), "Мосбиржи" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-1,6%, до 80,86 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, следует из сообщения компании по итогам заседания совета 5 августа. Акции будут размещаться по открытой подписке, цена размещения будет определена позднее. По итогам допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 2,5 раза, при этом новые акции могут составить до 60% от увеличенного капитала.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи протестировал отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня. Немного смущают очередные нападки Госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть Brent сумела закрепиться выше $45 за баррель, но это не тот уровень, который был бы привлекательным для российской нефтянки - при таких ценах компании вряд ли сумеют показать высокую прибыль и уж тем более выплатить дивиденды на прошлогодних уровнях.

Тем не менее, нефтегазовый сектор продолжает расти, поскольку в мире идет глобальная переоценка ценностей, наблюдается излишек свободных денег, которые надо куда-то девать. Поэтому инвесторы и используют любой повод для покупок.

Принципиально ничего нового на рынке нефти не произошло: баланс спроса и предложения остается на околонулевом уровне. Основным драйвером роста нефти сейчас является снижение курса доллара к мировым валютам. Поэтому, как только доллар начнет корректироваться вверх, цены на нефть упадут. Но пока снижение доллара продолжается.

Слабо выглядят акции ВТБ (MOEX: VTBR) после сообщений о том, что банк может направить на дивиденды лишь 10% чистой прибыли. Также сократился спрос в акциях Сбербанка (MOEX: SBER), так как появилось вполне резонное мнение, что и он может не отдать на выплаты половину прибыли.

Тем временем, продолжают рост акции золотодобытчиков вместе с золотом. Никакие сигналы об их технической перекупленности особой роли не играют - бумаги будут расти, пока дорожает золото. Но следует помнить, что при коррекции золота падение стоимости акций золотодобытчиков будет очень сильным, хотя, возможно, и кратковременным. В целом внешний фон говорит в пользу продолжения роста, индекс МосБиржи может попытаться закрепиться выше "круглой" отметки 3000 пунктов, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что спрос на рисковые активы на этой неделе поддержала макроэкономическая статистика. Инвесторы заложили в котировки активное восстановление региональных и мировой экономик. Их ожидания поддержали данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, которые показали восстановление деловой активности в Европе и США.

При этом инвесторы продолжают игнорировать распространение коронавируса. На утро четверга общее количество случаев заражения в мире превысило 18,8 млн человек, с темпами роста порядка 250 тыс. человек в сутки. Кроме США, где темпы роста числа заболевших хоть и снизились, но продолжают находиться в районе 60 тыс. в сутки, опасения вызывает активизация вируса в Европе и Азии. В частности, речь идет о Германии и Японии, где, по некоторым заявлениям, речь может идти о второй волне коронавируса. И если в Штатах предпринимается минимум ограничительных мер, то здесь возможна существенная активизация карантинных ограничений для недопущения активного распространения коронавируса, что негативно скажется на экономиках данных стран.

Плюс к этому сохраняются риски роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Ухудшение отношений между двумя странами является существенным негативным фактором для торговых взаимоотношений между ними, повышая вероятность введения тарифов на китайские товары в США, что скажется на мировой торговле и темпах восстановления мировой экономики.

Оба фактора в ближайшей перспективе могут стать "спусковым механизмом", который приведет к активизации продаж по широкому спектру активов и снижению рынков. В этой связи инвесторам необходимо внимательно следить за ситуацией на рынках и быть готовыми активно сокращать позиции в случае ее ухудшения, считает аналитик.

В четверг важным фактором для рыночных настроений выступит статистика по заявкам на пособие по безработице в США. В случае улучшения внешней конъюнктуры рынок акций РФ может продолжить подъем, однако закрепление выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по "длинным" позициям в российских акциях, считает Зварич.

В среду в США индексы выросли на 0,5-1,4% на фоне превзошедших прогнозы финрезультатов Walt Disney и надежд на вакцину от коронавируса.

Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сообщила о заключении сделки на $1 млрд с американскими властями о производстве 100 млн доз вакцины от коронавируса в том случае, если будет доказана ее успешность.

Рынок не отреагировал на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост показателя на 1,9 млн. В июне число рабочих мест увеличилось на 4,3 млн.

Теперь трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года. При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.

Участники рынка также следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.

Акции авиакомпаний выросли после того, как республиканцы в Сенате сообщили, что поддерживают инициативу о выделении дополнительных $25 млрд федеральной помощи для отрасли.

Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), нет единой динамики в Европе (индексы CAC 40, FTSE снизились на 0,5-1,2%, немецкий DAX растет на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса.

Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Банк Англии сохранил в четверг базовую ставку на уровне 0,1%, не стал менять объем программы выкупа активов на уровне 745 млрд фунтов, сообщается в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

В Германии в четверг утром вышла оптимистичная статистика: заказы промпредприятий страны в июне выросли на 27,9% к маю, тогда как ожидался рост на 10,1%.

Нефть в четверг выпускает пар после скачка накануне до 5-месячных максимумов на данных Минэнерго США о запасах сырья; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,18 за баррель (+0,02% и +1,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,01 за баррель (-0,4% и +1,2% в среду).

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей при ожиданиях снижения на 4,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+39,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+20,2% и +12,3% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,8%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-1,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,537 млрд рублей (из них 1,554 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,112 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).