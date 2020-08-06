Рубль в четверг может укрепиться до 72,5 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в четверг может укрепиться до 72,5 за доллар благодаря оптимизму на рынках, который может усилиться после выхода данных по безработице в США, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Если данные будут оптимистичными, что вполне вероятно, то рискованные активы получат поддержку. Геополитические риски, похоже, на данный момент не слишком тревожат инвесторов в российские активы, но рубль может начать слабеть в пятницу, когда традиционная осторожность инвесторов перед выходными может усилиться", - отмечают аналитики банка.

Котировки Брент, скорее всего, в четверг проверят на прочность отметку $46,1/барр., а в случае успеха двинутся к уровню $46,7/барр. Сегодня в центре внимания данные по безработице в США и публикация официальных цен реализации саудовской нефти на сентябрь. По мнению аналитиков Sberbank CIB, если цены будут повышены или снижены менее значительно, чем ожидалось, это значит, что Саудовская Аравия намерена держать экспорт под контролем, и в этом случае нефтяные котировки получат мощную поддержку.

Аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что доходность рублевых облигаций в четверг может снизиться на 1-2 б. п. вследствие укрепления рубля. Накануне существенного изменения доходности не наблюдалось, при этом была отмечена активность нерезидентов, увеличивавших вложения в ОФЗ (продавая среднесрочные и покупая долгосрочные бумаги).