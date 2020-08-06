Рубль немного укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 6 августа. Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,76-72,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,83 руб./$1 (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,53 руб./EUR1 (+8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,34 копейки к уровню закрытия среды, до 79,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,81 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и немного повышается к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex. Инвесторы реагируют на позитивные данные макроэкономической статистики, которые продолжают свидетельствовать о восстановлении экономики еврозоны в целом и отдельных стран, входящих в ее состав.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 27,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это максимальный рост показателя за время ведения расчетов с 1970 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,1%, по данным Trading Economics. В мае заказы промпредприятий ФРГ выросли на 10,4% в помесячном выражении.

Трейдеры следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил во вторник, что ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года. При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.

Он также отметил, что Федрезерв готов к изменениям своих программ кредитования для обеспечения эффективного оказания поддержки экономике.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.

Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно повышаться после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг повысилась на 0,55% - до $45,42 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,7%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,33%, до $42,33 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,2%.

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.