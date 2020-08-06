Росбанк не исключает нового витка ослабления рубля на горизонте ближайших дней и недель под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров), отмечается в комментарии банка.

"Начавшееся в понедельник движение на укрепление рубля продолжилось в среду, USD/RUB составил 72,92 на закрытие торгов (-0,7%), - отмечают аналитики банка. - Помогли спокойный новостной фон, фронтальное ослабление доллара против ключевых валют развивающихся стран (южноафриканский ранд, мексиканский песо) и ослабление потока на конвертацию дивидендов после выплат крупными российскими экспортерами в конце июля. Примечательно, что даже новость о том, что в августе и так невысокий объем продажи валюты Минфином (80 млн долл. в день в июле) сократится почти вдвое (до 42 млн долл. в день), не вызвала бурной реакции".

Способность рубля корректироваться в обе стороны хорошо ложится на прогноз Росбанка по национальной валюте на ближайшие кварталы: 71,5 на конец сентября и 70,0 на конец года. При этом на горизонте ближайших дней и недель аналитики банка не исключают нового витка ослабления под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров).