Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше "круглой" отметки 3000 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше "круглой" отметки 3000 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

По мнению эксперта, все говорит в пользу того, что сегодня восхождение российского рынка акций продолжится: американские фьючерсы растут, нефть взяла курс на 46 долларов.

"Рубль в паре с долларом сумел завершить день под отметкой 73. Это важный уровень. После его пробоя вверх с выходом в район следующего сопротивления 75 вполне логично было бы тестирование отметки 73 сверху вниз, что мы и увидели. В пользу роста рубля по-прежнему играет ослабление доллара, но мы неоднократно ранее видели, что российская валюта этот факт игнорировала. Все же остальное зовет к продаже рубля. Поэтому, как и в случае с нефтянкой, рекомендуем покупать рубль лишь спекулятивно, а в целом ждем, что осень мы встретим с курсом около 75 руб за доллар", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "Алор Брокер".