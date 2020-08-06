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06 августа 2020 года 09:33

Рынки АТР изменяются разнонаправленно, Brent - $45,27 за баррель

Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в четверг. Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне, Brent - $45,27 за баррель.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг, несмотря на уверенный подъем рынка акций США.

Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса.

В целом "акции продолжает поддерживать оптимизм по поводу законопроекта о мерах помощи в связи с коронавирусом. Демократы и Белый дом приближаются к заключению сделки, и рынок надеется, что соглашение может быть подписано к концу недели", говорит эксперт AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Между тем поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 08:00 среды показатель суточного прироста составлял 197 тыс. 792 человека.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 706 тыс. 761 против 700 тыс. 647 по состоянию на утро среды.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,56%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,55%.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижается на 2,1%, акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings опускаются на 2,3%.

Котировки акций китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. (SPB: PTR) снижаются на 0,7% после роста на 4,5% в среду. В то же время бумаги China Petroleum & Chemical Corp. растут на 0,6%, CNOOC - на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился 0,5%.

Акции автопроизводителя Honda Motor Co. дешевеют на 5%, бумаги Nissan Motor Co. опускаются на 2,3%. Тем временем капитализация Toyota Motor Corp. увеличивается на 2,75%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 1,14%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 1,8%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 2,2%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 6%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - снижаются на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group повышается на 4,3%, Rio Tinto - на 3,2%.

Акции нефтепроизводителя Beach Energy теряют в цене 1,7%, тогда как акции Woodside Petroleum прибавляют 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в четверг после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $45,27 за баррель, что на $0,10 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,74 (1,7%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,03 (0,07%), до $42,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,49 (1,2%).

Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире вызывает опасения, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки.

Некоторые наблюдатели рынка предупреждают, что оптимистичные ожидания, которые нашли свое отражение в нефтяном ралли, могут быть преждевременными.

"Хотя опасения по поводу слабого спроса из-за коронавируса начинают отходить на второй план в настоящее время, мы полагаем, что оптимизм, проявляемый участниками нефтяного рынка и самими ценами на нефть, является чрезмерным, - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, мнение которого приводит MarketWatch. - Преждевременное увеличение добычи ОПЕК и тот факт, что спрос остается относительно слабым, выступают против какого-либо дальнейшего роста цен".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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