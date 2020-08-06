Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. (SPB: DIS) и надежд на вакцину от коронавируса. Американская Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сообщила о заключении сделки на $1 млрд с американскими властями о производстве 100 млн доз вакцины от коронавируса в том случае, если будет доказана ее успешность.

Рынок не отреагировал на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост показателя на 1,9 млн. В июне число рабочих мест увеличилось на 4,3 млн. Теперь трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг, несмотря на уверенный подъем рынка акций США. Инвесторы в том числе следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер. Поводом для опасений остается растущее число заражений коронавирусом в ряде стран. С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК четверга достигло 18 млн 752 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 272 тыс. 917, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на 08:00 среды показатель суточного прироста составлял 197 тыс. 792 человека. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 706 тыс. 761 против 700 тыс. 647 по состоянию на утро среды.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,56%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,55%. Японский индекс Nikkei 225 опустился 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 1,14%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в четверг после роста до пятимесячных максимумов днем ранее вслед за публикацией данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $45,53 за баррель, что на 0,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,7%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,6%, до $42,44 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2%. Оба контракта в среду достигли максимальных отметок с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,248 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,042 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 701,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-002Р-05" (+0,9%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,55%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,43%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,38%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев по ставке 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,53%. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 30 июня. Возможна дополнительная оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающий инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) планирует 7 августа провести размещение облигаций серии БО-ПБ01 номинальным объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 5% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - один год. Облигации размещаются по открытой подписке.

ООО "Каскад" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 15% годовых. Размещение 3-летних облигаций объемом 300 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 16% годовых, по выпуску 17 августа предстоит оферта. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд, в рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.