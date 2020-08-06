Индекс Мосбиржи в четверг может попытаться пробить отметку 3000 пунктов - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи в четверг может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, - отмечает Кочетков. - С одной стороны, азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. С другой, нефть вновь дорожает, а сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Немного смущают очередные нападки госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет. В начале дня индекс Мосбиржи может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня. На валютном рынке вновь складываются условия для укрепления рубля, который может попытаться вернуться ниже 86,0 за евро".