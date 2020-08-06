Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи в четверг нацелен на отметку 3000 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как нейтральный или умеренно позитивный, но. независимо от оценок, эксперты единодушны во мнении, что индекс Мосбиржи в четверг покорит вершину в 3000 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на умеренно позитивный внешний фон сегодня с утра, продажи в российских акциях в начале сессии могут возобладать, что будет обусловлено коррекцией в ценах на нефть, прошедшей вчера вечером после нашего закрытия. В результате на старте торгов индекс Мосбиржи отступит от уровней закрытия среды. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рынок может отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. Однако пока подъем выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акция".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Торги в четверг откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2980-3000 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п., сообщается в комментарии инвесткомпании. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в четверг утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК)".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. С одной стороны, азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. С другой, нефть вновь дорожает, а сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Немного смущают очередные нападки госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет. В начале дня индекс МосБиржи может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня. На валютном рынке вновь складываются условия для укрепления рубля, который может попытаться вернуться ниже 86,0 за евро".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): " Индекс Мосбиржи впервые с февраля покорит отметку 3000 пунктов на торгах четверга. Динамику будет определять внешний фон, в том числе статистика из США ".