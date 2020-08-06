06 августа 2020 года 09:26
Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи в четверг нацелен на отметку 3000 п.
Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как нейтральный или умеренно позитивный, но. независимо от оценок, эксперты единодушны во мнении, что индекс Мосбиржи в четверг покорит вершину в 3000 пунктов.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на умеренно позитивный внешний фон сегодня с утра, продажи в российских акциях в начале сессии могут возобладать, что будет обусловлено коррекцией в ценах на нефть, прошедшей вчера вечером после нашего закрытия. В результате на старте торгов индекс Мосбиржи отступит от уровней закрытия среды. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рынок может отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. Однако пока подъем выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акция".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Торги в четверг откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2980-3000 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п., сообщается в комментарии инвесткомпании. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в четверг утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК)".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. С одной стороны, азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. С другой, нефть вновь дорожает, а сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Немного смущают очередные нападки госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет. В начале дня индекс МосБиржи может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня. На валютном рынке вновь складываются условия для укрепления рубля, который может попытаться вернуться ниже 86,0 за евро".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): " Индекс Мосбиржи впервые с февраля покорит отметку 3000 пунктов на торгах четверга. Динамику будет определять внешний фон, в том числе статистика из США ".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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06 августа 2020 года 18:53
Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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06 августа 2020 года 18:52
Консенсус-рекомендация для американских депозитарных акций (ADS) VEON, основанная на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, понизилась с "покупать" до "держать".
По данным базы "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены этих бумаг составляет $2,49 за штуку.
Текущая... читать дальше
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06 августа 2020 года 18:31
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,3 до $1,9 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".
По данным... читать дальше
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06 августа 2020 года 18:02
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2 до $1,8 за штуку, сообщается в обзоре компании.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".
По данным... читать дальше
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06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой... читать дальше
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06 августа 2020 года 16:51
Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея... читать дальше
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06 августа 2020 года 16:03
Москва. 6 августа. Доллар после небольшого утреннего снижения перешел к росту, евро ускорил повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и слабеющей нефти. читать дальше
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06 августа 2020 года 16:02
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании... читать дальше
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06 августа 2020 года 15:15
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома" и пересматривает цели, исходя из новых прогнозов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.
"Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление... читать дальше
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06 августа 2020 года 14:45
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 9% - до 101 рубля за штуку, сообщается в обзоре Светланы Сухановой и Анастасии Хахаевой.
Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была... читать дальше
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06 августа 2020 года 14:13
Рубль с пятницы ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Рубль, начиная с пятницы, ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который сегодня опубликовал... читать дальше
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06 августа 2020 года 13:46
Российский рынок акций впервые с конца февраля тестирует уровни выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, причем рост поддерживается сопутствующей экономической конъюнктурой, говорится в комментарии управляющего активами БКС Андрея Русецкого. По мнению эксперта, можно выделить несколько причин для... читать дальше
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06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании.
"Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,... читать дальше
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06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных... читать дальше
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06 августа 2020 года 12:26
Евробонды Еврохима справедливо оценены рынком, говорится в обзоре "ВТРБ Капитала". Инвесторам, которые хотели бы нарастить свои позиции в еврооблигациях Еврохима, аналитики рекомендуют дождаться возможного нового первичного предложения со стороны эмитента.
"Выпуск еврооблигаций EUCHEM 24 (YTM... читать дальше
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