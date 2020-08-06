Подъем индекса Мосбиржи выше 3000 п. маловероятен - Промсвязьбанк

Подъем выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Настроения на рынках на утро четверга, по мнению эксперта, умеренно позитивные. Большинство азиатских площадок демонстрируют подъем. Исключения составляют рынки Китая и Японии, теряющие в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы удерживают позиции выше уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4%, торгуясь в районе 45,4 доллара за баррель. Важным фактором для рыночных настроений выступит статистика по заявкам на пособие по безработице в США.

"Несмотря на умеренно позитивный внешний фон сегодня с утра, продажи в российских акциях в начале сессии могут возобладать, что будет обусловлено коррекцией в ценах на нефть, прошедшей вчера вечером после нашего закрытия, - указывает Зварич. - В результате на старте торгов индекс МосБиржи отступит от уровней закрытия среды. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рынок может отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. Однако пока подъем выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях".