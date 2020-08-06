Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2980-3000 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги в четверг откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2980-3000 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2970, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся в четверг утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК)", - полагает старший риск-менеджер "Алго Капитала" Виталий Манжос.