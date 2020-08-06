Индекс Мосбиржи в четверг может покорить отметку 3000 - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи впервые с февраля покорит отметку 3000 пунктов на торгах четверга, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. По мнению эксперта, динамику будет определять внешний фон, в том числе статистика из США.

Большинство бумаг в среду закрылось на положительной территории, напоминает Ващенко. Лидерами роста стали бумаги металлургических компаний, в частности Полюса (+3,68%). Аутсайдерами оказались акции ВТБ (-4,79%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73.

"Акции Полюса (+3,68%) обновляют максимум на фоне роста цены на золото, - отмечает аналитик "Фридом Финанс". - Прогнозируется, что выручка компании по итогам года составит не менее $4,6 млрд, а прибыль поднимется выше $2,1 млрд. Но, возможно, прогнозы будут еще улучшены. В среднем цена на золото выросла на 15% за квартал, и инвесторы рассчитывают, что ралли продолжится. По итогам второго квартала выручка Полюса может превысить $1,2 млрд. Компания не выглядит переоцененной: ее Р/Е менее 15. При этом бизнес отличает высокая рентабельность: маржа EBITDA находится около 70% при ROIC вблизи 30%. По нашему мнению, рост котировок продолжится вслед за ценой на золото, которое в августе может подорожать до $2300 на фоне спроса на него, в том числе со стороны Китая".