.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду подскочил в район 3000п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и золота
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в июле выросли на 6,8% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2020 года выросли на 6,8% - до 141,924 тыс. машин по сравнению со 132,827 тыс. в июле 2019 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 год
Мировой ВВП сократится на 4,5% в 2020 году, прогнозирует Deutsche Bank. При этом в мае банк прогнозировал падение ВВП на 6%. Таким образом Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 год, отметив более быстрое, чем ожидалось, ее...
 
В РФ хотят отменить НДФЛ при продаже экономжилья
Россиян, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты НДФЛ. С такой инициативой "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития, пишут "Известия". При продаже жилья стоимостью...
 
05 августа 2020 года 19:52

Рынок акций РФ в среду подскочил в район 3000п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и золота

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и выросшей нефтью, подогретой статистикой о сокращении ее запасов в США, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3000 пунктов во главе с обновившими максимумы бумагами золотодобывающих компаний вместе с золотом; упали акции ВТБ на новостях о снижении дивидендов за 2019 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2992,78 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1295,27 пункта (+2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 72,73 рубля (-0,83 рубля), золото выросло до $2053 за тройскую унцию (+1,6%).

Подорожали рублевые акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+6,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8% и +1,9% "префы").

Также подорожали акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+5%), "Газпрома" (+3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%).

Подешевели акции ВТБ (-5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Правительство РФ разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО, следует из распоряжения на официальном портале опубликования правовых актов. Минфину и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка при рассмотрении вопроса повестки дня о распределении прибыли за 2019 год поручено предусматривать дивиденды в сумме 10% от чистой прибыли по МСФО.

ВТБ планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей. Однако в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ВТБ может скорректировать рекомендацию менеджмента.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, США дают новые основания рассчитывать на принятие очередного пакета стимулирующих мер, развивающиеся рынки наверстывают упущенное в рамках глобального ралли. Глава американского Минфина Стивен Мнучин заметил, что, по всей видимости, до конца этой недели будет объявлено о новом пакете стимулирующих мер - эти комментарии поддержали рынки акций и оказали давление на доллар.

По данным Wall Street Journal, высокопоставленные представители США и КНР ближе к концу месяца собираются вернуться к "первой фазе" торгового соглашения и обсудить дальнейшие шаги на этом направлении. Сообщается, что переговоры могут начаться приблизительно 15 августа, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среду рынок акций РФ продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне. Основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть Brent поднялась к $46 за баррель на существенном снижении запасов нефти в США. Также поддержку акциям оказала динамика западных площадок. Хуже рынка выглядели упавшие акции ВТБ на дивидендных новостях. В рамках последних сессий российскому рынку удалось продолжить обновление локальных максимумов и вплотную подойти к уровню 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем не менее, сохранятся риски ухудшения внешней конъюнктуры, связанные с распространением коронавируса и возможным ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, что может оказать давление на российские бумаги и привести к снижению рынка. В этой связи инвесторам надо быть осторожными и подтягивать "стоп-приказы" по мере роста купленных акций, напоминает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи обновил 5-месячный максимум, а индекс РТС - 2-месячный на фоне общемирового подъема благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в США, что дает надежду на прохождение пика пандемии в этой стране.

Вышедшая в среду слабая статистика по индексам деловой активности в сфере услуг Китая и ЕС вызвала лишь небольшое и кратковременное воздействие на рисковые активы. Инвесторы делают ставку на улучшение экономических показателей в III квартале по мере решения проблемы коронавируса. Кроме того, огромные монетарные стимулы не только могут способствовать более быстрому восстановлению экономики, но уже давно являются одним из главных драйверов роста широкого спектра активов, полагает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,5-1,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%, до 3320 пунктов).

Инвесторы следят за ходом переговоров о новом пакете стимулирующих мер в Вашингтоне, а также оценивают сообщения о планируемых переговорах США и Китая по вопросам торговой сделки.

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 58,1 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора за полтора года - с февраля 2019 года. Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 55 пунктов, сообщают MarketWatch и Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Нефть в среду продолжила подъем на данных о запасах сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,25 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,69 за баррель (+2,8% и +0,6% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,91 за баррель (+2,9% и +1,7% накануне).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на 7,37 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,35-4,1% млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+39,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+32,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+15%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+14,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-14,3%), "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,9%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2%, до 0,96 рубля)

ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR)) опубликовало условия оферты миноритарным акционерам ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, также входит в "РусГидро") - цена выкупа одной акции составит 0,929 рубля. У акционеров ДЭК есть 70 дней на принятие решения.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,714 млрд рублей (из них 13,569 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2020 года 18:53
Цены евробондов РФ в четверг вновь заметно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы
Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
06 августа 2020 года 18:52
Консенсус-рекомендация для ADS VEON снизилась до "держать"
Консенсус-рекомендация для американских депозитарных акций (ADS) VEON, основанная на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, понизилась с "покупать" до "держать". По данным базы "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены этих бумаг составляет $2,49 за штуку. Текущая...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 18:31
Ренессанс Капитал снизил рейтинг ADS VEON до "держать" и оценку на 17%
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,3 до $1,9 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 18:02
Xtellus Capital понизила рейтинг ADS VEON до "держать" и оценку на 10%
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2 до $1,8 за штуку, сообщается в обзоре компании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". По данным...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 16:51
Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер - "Открытие Брокер"
Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 16:03
Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на падении интереса к риску и слабеющей нефти
Москва. 6 августа. Доллар после небольшого утреннего снижения перешел к росту, евро ускорил повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и слабеющей нефти.    читать дальше
.
06 августа 2020 года 16:02
Рынок золота вышел на новый ценовой уровень - БКС
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 15:15
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома"
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома" и пересматривает цели, исходя из новых прогнозов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 14:45
Sberbank CIB поднял оценку акций Ростелекома на 9%, но оставил рейтинг "держать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 9% - до 101 рубля за штуку, сообщается в обзоре Светланы Сухановой и Анастасии Хахаевой. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 14:13
Рубль с пятницы ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль с пятницы ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль, начиная с пятницы, ощутит повышенное давление в связи со снижением валютных интервенций Минфина в августе, который сегодня опубликовал...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 13:46
Рост рынка акций поддерживается экономической конъюнктурой - БКС
Российский рынок акций впервые с конца февраля тестирует уровни выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, причем рост поддерживается сопутствующей экономической конъюнктурой, говорится в комментарии управляющего активами БКС Андрея Русецкого. По мнению эксперта, можно выделить несколько причин для...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных...    читать дальше
.
06 августа 2020 года 12:26
Евробонды Еврохима справедливо оценены рынком, рекомендуем дождаться возможного нового размещения - "ВТБ Капитал"
Евробонды Еврохима справедливо оценены рынком, говорится в обзоре "ВТРБ Капитала". Инвесторам, которые хотели бы нарастить свои позиции в еврооблигациях Еврохима, аналитики рекомендуют дождаться возможного нового первичного предложения со стороны эмитента. "Выпуск еврооблигаций EUCHEM 24 (YTM...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.