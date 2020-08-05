Рынок акций РФ в среду подскочил в район 3000п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и золота

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками и выросшей нефтью, подогретой статистикой о сокращении ее запасов в США, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3000 пунктов во главе с обновившими максимумы бумагами золотодобывающих компаний вместе с золотом; упали акции ВТБ на новостях о снижении дивидендов за 2019 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2992,78 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1295,27 пункта (+2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 72,73 рубля (-0,83 рубля), золото выросло до $2053 за тройскую унцию (+1,6%).

Подорожали рублевые акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+6,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8% и +1,9% "префы").

Также подорожали акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+5%), "Газпрома" (+3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%).

Подешевели акции ВТБ (-5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Правительство РФ разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО, следует из распоряжения на официальном портале опубликования правовых актов. Минфину и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка при рассмотрении вопроса повестки дня о распределении прибыли за 2019 год поручено предусматривать дивиденды в сумме 10% от чистой прибыли по МСФО.

ВТБ планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей. Однако в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ВТБ может скорректировать рекомендацию менеджмента.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, США дают новые основания рассчитывать на принятие очередного пакета стимулирующих мер, развивающиеся рынки наверстывают упущенное в рамках глобального ралли. Глава американского Минфина Стивен Мнучин заметил, что, по всей видимости, до конца этой недели будет объявлено о новом пакете стимулирующих мер - эти комментарии поддержали рынки акций и оказали давление на доллар.

По данным Wall Street Journal, высокопоставленные представители США и КНР ближе к концу месяца собираются вернуться к "первой фазе" торгового соглашения и обсудить дальнейшие шаги на этом направлении. Сообщается, что переговоры могут начаться приблизительно 15 августа, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в среду рынок акций РФ продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне. Основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть Brent поднялась к $46 за баррель на существенном снижении запасов нефти в США. Также поддержку акциям оказала динамика западных площадок. Хуже рынка выглядели упавшие акции ВТБ на дивидендных новостях. В рамках последних сессий российскому рынку удалось продолжить обновление локальных максимумов и вплотную подойти к уровню 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем не менее, сохранятся риски ухудшения внешней конъюнктуры, связанные с распространением коронавируса и возможным ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, что может оказать давление на российские бумаги и привести к снижению рынка. В этой связи инвесторам надо быть осторожными и подтягивать "стоп-приказы" по мере роста купленных акций, напоминает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи обновил 5-месячный максимум, а индекс РТС - 2-месячный на фоне общемирового подъема благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в США, что дает надежду на прохождение пика пандемии в этой стране.

Вышедшая в среду слабая статистика по индексам деловой активности в сфере услуг Китая и ЕС вызвала лишь небольшое и кратковременное воздействие на рисковые активы. Инвесторы делают ставку на улучшение экономических показателей в III квартале по мере решения проблемы коронавируса. Кроме того, огромные монетарные стимулы не только могут способствовать более быстрому восстановлению экономики, но уже давно являются одним из главных драйверов роста широкого спектра активов, полагает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,5-1,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%, до 3320 пунктов).

Инвесторы следят за ходом переговоров о новом пакете стимулирующих мер в Вашингтоне, а также оценивают сообщения о планируемых переговорах США и Китая по вопросам торговой сделки.

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 58,1 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора за полтора года - с февраля 2019 года. Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 55 пунктов, сообщают MarketWatch и Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Нефть в среду продолжила подъем на данных о запасах сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,25 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,69 за баррель (+2,8% и +0,6% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,91 за баррель (+2,9% и +1,7% накануне).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на 7,37 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,35-4,1% млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+39,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+32,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+15%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+14,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-14,3%), "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,9%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2%, до 0,96 рубля)

ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR)) опубликовало условия оферты миноритарным акционерам ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, также входит в "РусГидро") - цена выкупа одной акции составит 0,929 рубля. У акционеров ДЭК есть 70 дней на принятие решения.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,714 млрд рублей (из них 13,569 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).