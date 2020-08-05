05 августа 2020 года 19:19
Цены евробондов РФ в среду вновь подросли на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы
Москва. 5 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 августа и составила 115,25% от номинала, что соответствует доходности 1,86% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 1,5 базисного пункта и составила 102,395% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 174 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к вторнику на 205 базисных пунктов - до 146,65% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов и составила 3,05% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 215 базисных пунктов - до 141,41% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 3,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 77 базисных пунктов - до 116,93% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (снижение на 13 базисных пунктов к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году - на 39 базисных пунктов, до 111,89% от номинала (доходность снизилась на 12,5 пункта - до 0,98% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 198 базисных пунктов - до 141,29% от номинала (доходность снизилась на 8,5 базисных пункта и составила 3% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 43 базисных пункта, до 113,79% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 2,085% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уверенный рост, что привело к снижению доходностей отечественных суверенных бумаг на 6-12 базисных пунктов в зависимости от сроков погашения. При этом российские активы торговались в сформировавшемся общемировом тренде спроса на риск. Инвесторы готовы покупать, несмотря на существующие противоречия между США и Китаем, а также продолжающийся рост количества инфицированных COVID-19. Глобальные рынки поддерживает дешевая ликвидность, предоставляемая мировыми центробанками в рамках реализуемых стимулирующих программ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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06 августа 2020 года 18:53
Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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