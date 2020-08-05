Основным поводом для покупок российских акций в среду выступила ситуация на рынке нефти - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где, на существенном снижении запасов нефти в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46 долларов за баррель, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Также поддержку нашим акциям, по мнению эксперта, оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавили в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,2% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18:10 индекс Мосбиржи вырос на 1,6%, поднявшись в район 2988 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Русала и Полюса, рост которых превысил 4,5%. Хуже рынка торговались ВТБ, упавшие на 4,9% на дивидендных новостях, и Юнипро (-1,7%). "Отметим, что в рамках последних сессий российскому рынку удалось продолжить обновление локальных максимумов и вплотную подойти к уровню 3000 пунктов. При этом, сохраняются риски ухудшения внешней конъюнктуры, связанные с распространением коронавируса и возможным ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, что может оказать давление на российские бумаги и привести к снижению рынка. В этой связи инвесторам надо быть осторожными и подтягивать "стоп-приказы" по мере роста купленных акций", - заключает эксперт банка.