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05 августа 2020 года 15:49

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и повышению спроса на риск на мировых рынках.

Курс доллара США составил 72,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 74 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,34 руб./EUR1, подешевев на 42,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,71 копейки - до 78,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 августа на 10 копеек, до 73,2806 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,39 копейки, до 86,625 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне повышения нефти, цены на которую вплотную приблизились к максимальным отметкам с начала марта. Позитивное влияние на рубль и другие валюты emerging markets также оказывает рост интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Спрос на риск обусловлен данными макроэкономической статистики, свидетельствующими о продолжающемся восстановлении экономики еврозоны, и надеждами на новые программы стимулирования в США.

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, относительно мая показатель увеличился на 5,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,5% и роста второго на 5,9%.

В мае, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 20,3% в помесячном выражении, а не на 17,8%, как сообщалось ранее. Падение показателя в годовом выражении составило 3,1%, а не 5,1%.

Рост продаж в помесячном выражении два месяца подряд позволил полностью компенсировать рекордное падение показателя в марте и апреле, отмечает Trading Economics.

Между тем, согласно окончательным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в июле подскочил до 54,9 пункта с 48,5 пункта в июне. Предварительные данные указывали на рост показателя до 54,8 пункта.

В то же время июльское значение PMI в сфере услуг было пересмотрено в сторону понижения - до 54,7 пункта по сравнению с предварительными 55,1 пункта. Однако рост показателя с июньских 48,3 пункта все равно стал максимальным с сентября 2018 года, отмечает Trading Economics.

Инвесторы надеются на достижение договоренностей относительно нового стимулирования американской экономики. В Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. У законодателей остается мало времени, так как в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут вскоре достичь соглашения.

Соблюдению Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, будут посвящены переговоры между США и Китаем, которые состоятся 15 августа, пишет Wall Street Journal. По словам источников издания, в видеоконференции примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ.

В частности, они обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании. Пекин следом резко раскритиковал американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием.

Цены на нефть перешли к уверенному росту в ходе торгов в среду на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах в стране. По данным Trading Economics, цены на Brent и WTI находятся вблизи максимального уровня с 6 марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 3,92% - до $46,17 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 4,12% - до $43,42 за баррель.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей. В период с 8 июля по 6 августа объем продажи валюты составлял 125,6 млрд рублей, по 5,7 млрд рублей в день.

Регулярная продажа валюты в рамках бюджетного правила была начата с 7 апреля. В 2020 году продажа проводится при снижении цены на нефть марки Urals ниже $42,4 за баррель.

ЦБ РФ 3 августа продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.

31 июля Банк России продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных регулятора России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 5,8 млрд рублей. 29 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, 28 июля - на 5,8 млрд рублей, 27 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,8 млрд рублей.

"На валютном рынке в среду рубль растет наряду с большинством валют EM. При этом американская валюта к середине дня несла гораздо большие потери, чем евро, за счет ослабления доллара на международных рынках. Основную поддержку рублю оказывают котировки нефти, которые впервые с "докризисного" начала марта поднялись выше $45 за баррель Brent. На фоне роста нефтяных котировок решение Минфина примерно вдвое снизить объем продажи валюты на ближайший месяц (64,9 млрд рублей с 7 августа по 4 сентября; 3,1 млрд рублей в ежедневном эквиваленте) в рамках бюджетного правила осталось незамеченным для курса рубля", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран. Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд рублей за месяц, или 3,1 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше чем в июле. Фактор сокращения интервенций в дальнейшем будет оказывать давление на курс рубля, что в сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем его ослабления до 75 рублей за доллар", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 4,35% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне вторника - 4,59% и 4,63% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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