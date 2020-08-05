BofA повысил оценку GDR Полюса и акций Polymetal на 31-34%, подтвердил рейтинг "покупать"

Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $99 до $130 и акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19 фунтов стерлингов до 25,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR), рассчитанная аналитиками инвестбанка, осталась без изменений и составляет 44 пенса за штуку.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для всех перечисленных бумаг была подтверждена.

Как сообщается в обзоре, модели оценки золотодобывающих компаний РФ были пересмотрены экспертами инвестбанка с учетом нового, более высокого прогноза цен на золото от сырьевых аналитиков BofA.

"Мы по-прежнему настроены оптимистично относительно перспектив цен на золото на фоне низких процентных ставок и высоких бюджетных расходов для снижения негативного эффекта от COVID-19. Прогноз цен на золото для 2020 года был повышен на 5,3% - до $1774 за унцию в 2020 году и для 2021 года на 7,3% - до $2159 за унцию. Наш 18-месячный прогноз остается на уровне $3000 за унцию", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в фунтах стерлингов):

Прогнозная цена Polymetal (для GDR; цены в долларах США) - 25,5 (текущая цена - 19,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 130,0 (текущая цена - 115,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Petropavlovsk (для GDR; цены в долларах США) - 0,44 (текущая цена - 0,35), рекомендация - покупать.