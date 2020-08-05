Нефть нацелилась на 50 долл./барр. - "Велес Капитал"

Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для подтверждения позитивного сигнала ценам понадобится закрепиться выше сопротивлений 46,60 долл. и 44,80 долл. соответственно.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 3,5%. Котировки после нескольких недель консолидации вышли из диапазонов 42,50-44,90 долл. и 40-42,51 долл. соответственно и пробили верхние их границы, обновив максимумы с марта. Благоприятное влияние на настроения оказывали данные о большем, нежели ожидалось, сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе согласно оценкам API. Позднее в среду цифры должно подтвердить Минэнерго США. Кроме того, взрыв в Бейруте вызвал страхи усиления геополитической напряженности", - отмечает Кожухова.