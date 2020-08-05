.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
.
05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных максимумов за последние две недели, котировки золота во вторник достигли еще одной важной вехи, впервые в истории поднявшись выше уровня в 2 000 долл. США за унцию, - отмечает эксперт Julius Baer Карстен Менке. - Похоже, что ралли было спровоцировано очередным ослаблением доллара США после обсуждения дополнительных мер стимулирования для борьбы с последствиями коронакризиса в США. Эта так называемая "печать денег" как правительством США, так и Федеральной резервной системой США все больше и больше перемещается в центр внимания рынка золота, разжигая опасения по поводу возможного быстрого роста инфляции и снижения курса американской валюты". Менке не считает рост инфляции неминуемой угрозой, а также не разделяет точку зрения о долгосрочном обесценивании доллара США. Хотя в последнее время доллар имеет тенденцию к снижению, эксперт полагает, что это вызвано скорее циклическими, чем структурными факторами. "Следовательно, мы по-прежнему очень неохотно преследуем ралли на рынке золота, поскольку, с нашей точки зрения, драгоценный металл торгуется в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, - заключает аналитик Julius Baer. - У нас сложилось впечатление, что последователи тренда и технические трейдеры заняли ведущее место на рынке по сравнению с поздними стадиями бычьего рынка начала 2000-х. Настроение рынка становится все более и более бычьим, что является для нас предупреждающим сигналом, но не означает, что ралли не сможет продолжаться. Тем не менее, для нас очевидно, что защитные функции золота для портфеля инвестора стали очень дорогими и рынок на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для тех, кто ищет убежище. Несмотря на в целом благоприятные фундаментальные показатели, мы, тем не менее, придерживаемся нейтральной позиции по рынку золота".
.
05 августа 2020 года 18:04
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы... читать дальше
.05 августа 2020 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 8% - до $260, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:59
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,16 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, такое незначительное понижение прогнозной... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:31
Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:02
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $99 до $130 и акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19 фунтов стерлингов до 25,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:49
Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и повышению спроса на риск на мировых рынках. читать дальше
.05 августа 2020 года 15:04
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ произойдет лишь в сентябре - Sberbank CIB
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки, отмечается в комментарии Sberbank Investment... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:25
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г - Sberbank CIB
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Геополитические риски, вероятно, будут оказывать давление на рубль до президентских... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:05
ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по мнению экспертов банка, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:47
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. -... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:11
Фактор сокращения Минфином интервенций будет оказывать давление на курс рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:48
Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб., курс евро может составить 82-84 руб., отмечается в аналитическом материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. "После прохождения июльского пика дивидендных выплат и... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:20
КИТ Финанс Брокер присваивает бумагам Сбербанка рейтинг «выше рынка» и рекомендует обыкновенные акции банка для включения в среднесрочные портфели, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Сбербанка растут в ожидании решения по дивидендным выплатам за 2019 г. и на фоне... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:55
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах - Уралсиб
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах, говорится в комментарии "Уралсиба". Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг нет: потенциал снижения ключевой ставки до конца года... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:45
Рынок акций РФ утром продолжает подъем вслед за миром, обновляют максимумы золотодобытчики вместе с золотом
Москва. 5 августа. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем вслед за мировыми площадками в ожидании дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов; индекс МосБиржи в очередной раз обновил пик с конца февраля и обновили исторические максимумы бумаги золотодобывающих компаний вместе с раллирующим золотом. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.