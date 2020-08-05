ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса - Райффайзенбанк

ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по мнению экспертов банка, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который находится на уровне 97% от номинала). Не в пользу интереса к ОФЗ 29014 выступает и начавшийся в среду период усреднения, который отвлечет на корсчета большую часть депозитов ЦБ РФ, погашаемых сегодня в объеме 2,4 трлн руб..

Аналитик банка Денис Порывай считает, что ОФЗ уже пришли в положение, соответствующее ключевой ставке 4% (ниже этого уровня ЦБ РФ, скорее всего, не опустит ставку при прочих равных). Это лишает бумаги спекулятивной привлекательности особенно в условиях сохраняющегося потенциала для ослабления рубля и наличия хвостовых рисков (падение цен на нефть под ударом второй волны COVID-19 и усиление санкционной риторики против РФ в случае победы Дж. Байдена на выборах в США).

"Кстати говоря, по данным НРД, в июле нерезиденты сократили долю на рынке ОФЗ с 29,6% до 28,9%, что предполагает чистую продажу рублевых госбумаг в размере ~5 млрд руб. и свидетельствует о том, что размещенные ОФЗ в июле на ~250 млрд руб. были куплены исключительно локальными инвесторами (или нерезиденты, купившие на аукционе бумаги, затем все перепродавали локальным участникам). В этой связи спрос без премии ко вторичному рынку (которую Минфин не готов удовлетворить) на ОФЗ 26228, скорее всего, будет низким", - отмечает эксперт Райффайзенбанк.