Рынок акций РФ утром продолжает подъем вслед за миром, обновляют максимумы золотодобытчики вместе с золотом

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ утром в среду продолжает подъем вслед за мировыми площадками в ожидании дальнейшего смягчения политики Федрезервом в отсутствие новых бюджетных стимулов; индекс МосБиржи в очередной раз обновил пик с конца февраля и обновили исторические максимумы бумаги золотодобывающих компаний вместе с раллирующим золотом.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2973,05 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1280,03 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 73,15 рубля (-0,42 рубля), золото выросло до $2049,6 за тройскую унцию (+1,4%).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+8,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5% и +4,2% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,9% и +1,6% "префы").

Также подорожали акции "Мосбиржи" (+2,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5% и +1,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%).

Просели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, динамика цен на нефть после взрыва в Ливане выступает фактором поддержки спроса в нефтегазовом секторе. Цена тройской унции золота превысила $2000, а доходность 10-летних облигаций Казначейства США приблизилась к 0,51% годовых, что указывает на сохранение спроса на "защитные" активы и подразумевает неустойчивость подъема на рынках акций.

Во второй половине дня повлиять на ход торгов может статистика из США: в 15:15 МСК ожидается отчет о занятости ADP, в 17:00 МСК - данные по деловой активности (индексы ISM), в 17:30 МСК - недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Конгресс и Белый дом пока не достигли соглашения по новому пакету экономической помощи. Глава президентской администрации Марк Медоуз сообщил, что соглашение пока еще далеко от компромисса. Впрочем, лидер демократов в Сенате Шуммер отметил движение переговоров в нужном направлении и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Представители США и Китая встретятся 15 августа, чтобы обсудить текущее выполнение Китаем торгового соглашения первой фазы. На фоне ухудшения двухсторонних отношений эта информация воспринимается больше в негативном ключе, так как может привести к очередным американским претензиям и срыву договоренностей. Также появилась информация, что представитель Белого дома посетит Тайвань, что неминуемо вызовет дипломатическую реакцию Пекина.

Нефть поднялась выше $44 за баррель Brent. В самой России отмечается резкий рост деловой активности в сфере услуг. Слабый рубль и рост доходностей по ОФЗ в июле могут вернуть часть нерезидентов на рынок российского долга. Индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки 2950 пунктов. Рубль также пытается укрепиться против евро и доллара, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что в течение дня нефть Brent может протестировать на прочность отметку $45 за баррель.

Благоприятная обстановка на мировых рынках в условиях слабости доллара способствуют улучшению конъюнктуры и на рынке нефти: Brent сумела приблизиться к верхней границе текущего узкого "боковика" $43-45 за баррель. Данные Американского института нефти (API) по итогам прошлой недели оказались неплохими - запасы сырой нефти в стране упали на 8,6 млн баррелей, также уменьшились запасы бензина при росте загрузки НПЗ (переработка на прошлой неделе возросла на 153 тыс. б/с). Оценки API задают позитивные ожидания по аналогичным недельным данным Минэнерго США, отодвигая на второй план риски увеличения предложения в августе и создавая условия для попыток выхода котировок в более высокий ценовой диапазон.

Однако сообщения СМИ о решении Саудовской Аравии отложить объявление публикации цен на сентябрь несколько охлаждают рынок. Тем не менее, в течение дня нефтяные котировки Brent все же протестируют на прочность $45 за баррель, считает эксперт.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи может закрепиться выше 2950 пунктов, однако дальнейший уверенный рост пока под вопросом. Фондовая Америка хоть и слабо, но постоянно растет. За последние 3 недели российский рынок акций лишь однажды закрывался "минусом". Перекупленность нарастает, инвесторы в любой момент могут вспомнить о потенциальной слабости российской экономики. Вряд ли это произойдет сейчас, но к началу коррекции стоит быть готовым.

Раллируют акции золотодобывающих компаний на фоне возобновления взлета цен на золото. Никаких сильных технических сопротивлений у золота впереди пока не прослеживается. Однако текущий рост имеет ярко выраженный спекулятивный характер, и вполне можно ждать серьезной фиксации прибыли, как только для этого появится повод. Стоит также помнить, что акции золотодобытчиков как растут опережающими темпами относительно цен на свою продукцию, так и падать будут намного быстрее. Сумел перешагнуть отметку 20 тыс. руб. "Норильский никель" - цены на его продукцию растут, что подогревает рост акций. Сбербанк очень медленно движется к следующей цели 240 руб. за акцию. Но стоит помнить, что бумаги банка еще торгуются с дивидендами и начало преддивидендного ралли в них вполне можно ожидать в конце августа-начале сентября, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,3-0,6%, Nasdaq (+0,3%) достиг нового рекордного максимума (10940 пунктов). Участники рынка оценивали очередную порцию квартальных отчетов американских компаний, а также продолжали следить за обсуждением нового пакета стимулирующих мер в США.

Все стороны переговоров дали понять, что поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника, однако по-прежнему не могут договориться о надбавках к пособиям по безработице.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что восстановление экономики США в текущем квартале будет слабее ожиданий, и вследствие этого уровень безработицы в конце года будет выше, чем предполагалось ранее. Он сказал в понедельник, что ожидает безработицу в конце года на уровне 9-10%. Ранее он давал прогноз в районе 8%.

Некоторую поддержку рынку оказали опубликованные во вторник данные министерства торговли страны, согласно которым заказы промышленных предприятий США в июне 2020 года увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение на 4,6%.

Рост заказов отмечен второй месяц подряд, что говорит о постепенном восстановлении сектора после резкого падения активности в марте и апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В то же время настроения инвесторов омрачает сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Китаем. Пекин во вторник резко раскритиковал американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

Инвесторы следят за ходом переговоров о новом пакете стимулирующих мер в Вашингтоне, а также оценивают сообщения о планируемых переговорах США и Китая по вопросам торговой сделки.

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

Тем временем в Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Давление на законодателей растет - с учетом того, что в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле снизился после роста до максимума более чем за 10 лет месяцем ранее на фоне резкого ослабления спроса на зарубежных рынках из-за новых вспышек коронавируса во многих странах.

Индикатор опустился до 54,1 пункта по сравнению с 58,4 пункта, максимума с апреля 2010 года, в июне. Тем не менее значение индекса остается выше отметки в 50 пунктов третий месяц подряд, что говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 54,5 пункта. В июне значение индикатора составило 55,7 пункта, достигнув максимума с ноября 2010 года.

Нефть утром в среду продолжает подъем на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,74 за баррель (+0,7% и +0,6% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,96 за баррель (+0,6% и +1,7% накануне).

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Опасения, связанные с тем, что темпы роста мировой добычи нефти будут превышать спрос, остаются при сохранении высокой заболеваемости COVID-19 в мире.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефтяному рынку будет трудно удержать рост, с учетом начавшегося 1 августа второго этапа сделки стран ОПЕК+, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Накануне появилась информация о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, вероятно, отложит публикацию сентябрьских цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Абрау Дюрсо" (+29,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+17,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-7,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,1%).

Просели на корпоративных новостях акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) - до 0,97 рубля (-1%).

ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR)) опубликовала условия оферты миноритарным акционерам ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, также входит в "РусГидро") - цена выкупа одной акции составит 0,929 руб. У акционеров "ДЭК" есть 70 дней на принятие решения.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,552 млрд рублей (из них 3,481 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").