Рубль в среду, скорее всего, останется около 73,5 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в среду останется около 73,5 за доллар, т. к. сохраняются признаки повышенного спроса на иностранную валюту, который будет компенсировать позитивный эффект для рубля от глобального ослабления доллара, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Если отчет Управления энергетической информации США по запасам углеводородов, публикуемый в среду, будет оптимистичным, котировки Брент могут преодолеть целевой уровень Sberbank CIB на август на отметке $45/барр. и приблизиться к $45,2/барр. Также в течение дня выйдут индексы PMI в различных странах, неофициальный отчет по занятости в США, что тоже может повлиять на котировки. Ранее ожидалось, что Saudi Aramco объявит цены реализации нефти на сентябрь, но, по сообщениям, публикация может быть отложена до конца этой либо начала следующей недели.

По мнению аналитиков Sberbank CIB. на рынке рублевых облигаций в среду в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ активности не ожидается. Объемы торгов на фоне летнего затишья остаются низкими, доходность рублевых бумаг существенно не изменилась.