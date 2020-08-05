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05 августа 2020 года 11:38
Рубль в среду, скорее всего, останется около 73,5 за доллар - Sberbank CIB
Рубль в среду останется около 73,5 за доллар, т. к. сохраняются признаки повышенного спроса на иностранную валюту, который будет компенсировать позитивный эффект для рубля от глобального ослабления доллара, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Если отчет Управления энергетической информации США по запасам углеводородов, публикуемый в среду, будет оптимистичным, котировки Брент могут преодолеть целевой уровень Sberbank CIB на август на отметке $45/барр. и приблизиться к $45,2/барр. Также в течение дня выйдут индексы PMI в различных странах, неофициальный отчет по занятости в США, что тоже может повлиять на котировки. Ранее ожидалось, что Saudi Aramco объявит цены реализации нефти на сентябрь, но, по сообщениям, публикация может быть отложена до конца этой либо начала следующей недели. По мнению аналитиков Sberbank CIB. на рынке рублевых облигаций в среду в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ активности не ожидается. Объемы торгов на фоне летнего затишья остаются низкими, доходность рублевых бумаг существенно не изменилась.
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05 августа 2020 года 18:04
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы... читать дальше
.05 августа 2020 года 17:26
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 8% - до $260, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:59
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,16 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечает эксперт, такое незначительное понижение прогнозной... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:31
Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:02
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $99 до $130 и акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19 фунтов стерлингов до 25,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:49
Москва. 5 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и повышению спроса на риск на мировых рынках. читать дальше
.05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:04
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ произойдет лишь в сентябре - Sberbank CIB
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки, отмечается в комментарии Sberbank Investment... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:25
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г - Sberbank CIB
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Геополитические риски, вероятно, будут оказывать давление на рубль до президентских... читать дальше
.05 августа 2020 года 14:05
ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по мнению экспертов банка, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:47
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. -... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:11
Фактор сокращения Минфином интервенций будет оказывать давление на курс рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:48
Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб., курс евро может составить 82-84 руб., отмечается в аналитическом материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. "После прохождения июльского пика дивидендных выплат и... читать дальше
.05 августа 2020 года 12:20
КИТ Финанс Брокер присваивает бумагам Сбербанка рейтинг «выше рынка» и рекомендует обыкновенные акции банка для включения в среднесрочные портфели, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Сбербанка растут в ожидании решения по дивидендным выплатам за 2019 г. и на фоне... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:55
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах - Уралсиб
Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах, говорится в комментарии "Уралсиба". Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг нет: потенциал снижения ключевой ставки до конца года... читать дальше
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