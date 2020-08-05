КИТ Финанс Брокер рекомендует обыкновенные акции Сбербанка для включения в среднесрочные портфели

КИТ Финанс Брокер присваивает бумагам Сбербанка рейтинг «выше рынка» и рекомендует обыкновенные акции банка для включения в среднесрочные портфели, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Сбербанка растут в ожидании решения по дивидендным выплатам за 2019 г. и на фоне восстановления экономической активности. Принимая во внимание относительную устойчивость Сбербанка к текущего кризису, мы присваиваем бумагам рейтинг «выше рынка» и рекомендуем обыкновенные акции Сбербанка для включения в среднесрочные портфели. Цель: 265руб.", - отмечают аналитики КИТ Финанс Брокер.

Согласно отчетности МСФО во 2 кв. чистая прибыль банка составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г). За 1 полугодие банк заработал 287,2 млрд руб. (-39,8% г/г). Чистый процентный доход во 2 кв. вырос на 12,9% г/г, до 398,5 млрд. Рост обусловлен в основном снижением стоимости фондирования, а также на фоне снижения взносов в фонд страхования. Чистый комиссионный доход составил 120 млрд (+2,8% г/г). Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам составил 123,1 млрд руб. по сравнению со 138 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. и 9,2 млрд руб. во 2 кв. 2019г.

Эксперты КИТ Финанс Брокер ожидают, что дивиденды будут выплачены в полном объеме за 2019 г. "Напомним, что в мае менеджмент банка отозвал рекомендацию по дивидендам из-за неопределенности на фоне коронакризиса. Совет директоров примет новое решение по дивидендам в конце августа после оценки объема требуемого резервирования. Таким образом, ожидаемый дивиденд за 2019 г. составит 18,7 руб. Текущая дивидендная доходность: 8% по обыкновенным акциями 8,8% по «префам»", - указывают аналитики инвесткомпании.

На взгляд экспертов КИТ Финанс Брокер, Сбербанк довольно сильно выглядит в условиях локдауна: "Банк наращивает доходы от операционной деятельности, и мы ожидаем, что результаты за 2 полугодие, скорее всего, превзойдут первые 6 мес. 2020 г. Ключевой риск – резкое снижение прибыли в текущем году на фоне увеличению резервов на возможные потери по кредитам - по мере нормализации экономической ситуации в стране будет ослабевать. В этом случае, уже сформированные резервы окажут положительное влияние на доходы банка в будущих периодах, что повышает шансы на выплату дивидендов и дальнейший роста акций на рынке".